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KADDAFİ'NİN OĞLU ES-SAADİ BERAAT ETTİ

KADDAFİ'NİN OĞLU ES-SAADİ BERAAT ETTİ

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:31
KADDAFİ'NİN OĞLU ES-SAADİ BERAAT ETTİ
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KADDAFİ'NİN OĞLU ES-SAADİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ ÖLDÜRMEKTEN BERAAT ETTİ

 Libya'da devrik lider Muammer el-Kaddafi'nin oğlu Es-Saadi el-Kaddafi'nin, 2005 yılında "Es-Saadi el-Kaddafi" teknik direktörünü kasten öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada beraat ettiği bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Adalet Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Trablus İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin, "Al-İttihad Futbol Kulübü" teknik direktörünü kasten öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Saadi'nin söz konusu davada beraatine karar verdiği belirtildi.

Buna karşın mahkemenin, Saadi'ye içki bulundurmak ve içmek suçlamasıyla 1 yıl hapis ve 376 dolar para cezası verdiği duyuruldu.

Karara temyiz yolunun açık olduğu kaydedilen açıklamada, davayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Devrik lider Kaddafi'nin oğlu Saadi, "görevini kötüye kullanmak, yolsuzluk yapmak ve 2011 devrimi sırasında düzenlenen gösterileri bastırmak" gibi suçlarla da itham ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Devrik Lider KaddafiMuammer El-KaddafiEs-Saadi El-KaddafiBeraat Etti
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