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09 Şubat 2017 Perşembe 15:55

Kaçırılıp Darp Edilen Pakistan Uyruklu İşçiler…

Kaçırılıp Darp Edilen Pakistan Uyruklu İşçiler…
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ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRÜ ÖNDEROL: “YASA VE TÜZÜĞE UYGUN İZİNLE GETİRİLEN İŞÇİLER… MAĞDURİYETLERİ HALİNDE TEMİNATLAR DÖNÜŞLERİ İÇİN KULLANILIR”

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, basın haberlerine konu olan Muhammad Ali Raza ve Muhammad Sajid Pervez’in KKTC’ye, “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” ve “Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü” Kurallarına uygun bir şekilde gelen İnşaat işçileri olduğunu açıkladı.

Önderol yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren Mehmet Yıldırım’ın, İnşaat Müteahhitleri Birliği üzerinden inşaat işçisi talebi, Çalışma İzin Merkezi’ne sunulmuş ve Polis Genel Müdürlüğü onayından sonra işlemler tamamlanıp KKTC’ye gelmişlerdir.

Bahse konu iki işçi ile birlikte toplam 7 kişilik ön izin onayı 5 Ocak tarihinde verilmiş ve işveren her işçi için 1000-1,250 Euro değerinde teminat mektubunu tarafımıza sunmuştur. KKTC’de herhangi bir mağduriyet yaşamaları halinde bu teminat mektupları müdürlüğümüzce kırdırılıp ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşleri sağlanabilmektedir.”

Pakistanlı 2 işçinin, aralarında  Pakistanlıların da bulunduğu bir çete tarafından kaçırılıp dövüldüğü ve tehdit edildiği gazete haberlerine konu olmuştur


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