KAÇAK TÜTÜNE SUÇÜSTÜ

Yurt dışından ithal edilen nargile tütünlerinin gümrük bedellerinin yüksek olması nedeni ile son dönemlerde ülkeye kaçak getirilen nargile tütünlerinde artış gözlemlendi. Kaçakçılığa savaş açan polis ekipleri ile Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılığı Men ve Takip Birimi 3 aydan beri ülkeye gelmesi beklenen bir konteynerda dün düzenledikleri operasyonda ambalajı üzerinde özendirici meyve resimleri olduğundan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından KKTC'ye ithali yasaklanan meyve aromalı toplam 822 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Değer tespiti için Gümrük Dairesi tarafından aromalı nargile tütünlerine el konulurken, söz konusu nargile tütünlerini ülkeye kaçak getiren Yüksel Özkıraç Duty Free Port LTD adına Özkıraç'ın damadı Yılmaz Yazgı'ya Gümrük Dairesi tarafından para cezası kesileceği öğrenildi.

KAÇAK TÜTÜN CAZİP GELİYOR

Son dönemlerde polis ekipleri ve gümrük çalışanlarının sıkı denetimleri sonucunda çok sayıda ülkeye girişi yasak ve gümrüğe beyan edilmeyen nargile tütünleri ele geçiriliyor. Yurt dışından ithal nargile tütününün 1 kilogramına 150 TL gümrük bedeli talep edilirken özellikle her geçen gün ülke genelinde nargile kafelerinin artışı nedeni ile gümrüğü ödenmeden ülkeye sokulan nargile tütünleri hem tütünü ülkeye getirenler hem de kafe işletmecileri tarafından cazip hale geldi. Düşük maliyete Arap ülkelerinden alınarak gümrüğü ödenmeden ülkeye sokulan kaçak nargile tütünleri bizim ülkemizde olduğu kadar Güney Kıbrıs'a da kaçak olarak geçirilirken pek çok kişi bu sayede hem devletten vergi kaçırıyor hem de haksız kazanç sağlıyor. Polis ve gümrük kurumlarında oluşturulan kaçakçılıklarının önleme birimleri önceki gün Mağusa Serbest Liman Bölgesi'ne gelen Yılmaz Yazgı'ya ait konteynerda hem ambalajları üzerinde özendirici meyve resimleri bulunduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye girişi yasaklanan hem de gümrüğe beyan edilmeyen 822 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

ARABA PARÇASI BEYAN EDİLDİ, NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI

İçerisinde araba parçası olduğu beyan esilen ancak hakkında ihbar bulunan ve 3 aydan beri ülkeye gelmesi beklenen Yılmaz Yazgı'ya ait konteyner önceki gün Mağusa Serbest Liman'a gelirken, Nisan ayından beri Serbest Liman'a 2 bin 584 Dolar kira borcu bulunan ve mahkemelik olan Yazgı'ya ait konteynerin açılmasına izin verilmedi.

Yazgı içinde kaçak nargile tütünü bulunan konteynerin açılmaması üzerine önceki akşam konteyner üzerindeki mühürü söküp kaçak tütünleri çıkarmaya çalışan Yazgı, güvenlik ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine ise konteyneri benzin dökerek yakmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile el konulan konteyner dün öğle saatlerinde Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılığı Men ve Takip Birimi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından açıldı. 2 ayrı sandık içerisinde bulunan ve koliler içerisine ambalajlanan nargile tütünleri tek tek sayılarak Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak tütünler değer tespiti yapılabilmesi için emare alınırken, Gümrük Müdürlüğü tarafından Yazgı'ya ceza kesileceği öğrenildi.

Konteyneri boşaltan Yılmaz Yazgı söz konusu nargile tütünlerini 15 bin Dolara Dubai'den aldığını söylerken, nargile tütünlerini kaçak getirmek isteseydi araba parçalarının içine saklayıp getirebileceğini kaydetti. Konteynerin açılacağı sırada gümrük çalışanlarına beyan yapacağını belirten Yazgı fırsat bulamadığını kaydetti.