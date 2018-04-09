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Kaçak karı koca böyle yakalandı!!!

1300 yıl hapse mahkûm firari çift için üç kentte film gibi operasyon

Kaçak karı koca böyle yakalandı!!!

1300 yıl hapse mahkûm firari çift için üç kentte film gibi operasyon

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:05
Kaçak karı koca böyle yakalandı!!!
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Bursa'da yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran inşaat firmasının yöneticisi çift, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı. Haklarında 654 ve 657 yıl hapis cezası bulunan firari çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da yüzlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticilerinden Ahmet ve Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu saptandı.

1300 yıl hapse mahkûm firari çift için üç kentte film gibi operasyon

Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı. Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren şüphelileri, kimi zaman postacı kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti.

Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyondüzenledi. Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MAĞDURLAR SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENDİ

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a, nitelikli dolandırıcılıksuçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası verilmişti.

Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
DolandırıcılıkFirari çiftKaçak Karı KocaAhmet Toğrul
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