Kaçak Göçmenler Mersin’de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında arıza yapan ticari geminin yardım çağrısında bulunmasının ardından kurtarılan kaçak göçmenler gemiyle Mersin'e getirildi.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu Suriyeli göçmenler, "Akgünler 3" adlı gemiyle Mersin Limanı'ndaki 10. rıhtıma getirildi.

Oğluyla birlikte gemiden inen ve ismi öğrenilemeyen bir baba, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandıklarını belirterek, boğulma tehlikesi geçirirken kurtarıldıklarını söyledi.

Limandan otobüslere bindirilen kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada bazı göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekipleri ve emniyet güçlerine zorluk çıkardıkları görüldü.



