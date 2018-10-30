Kaçak geçip yasal girmeye çalıştılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Birinci derecede askeri bölgeyi ihlal etmek” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Ala A. A. Abuswish ve Mohammed M.J. Hijjo bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu, zanlı Ala A. A. Abuswish’in 13 Mart 2018 tarihinde saat 01.00’de, zanlı Mohammed M.J. Hijjo’nun ise 26 Ekim’de saat 00.30’da Akıncılar bölgesinde plakası meçhul bir araçla askeri bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını mahkemeye aktardı. Kuşcuoğlu, iki zanlının 29 Ekim’de Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak isteyip, tutuklandıklarını söyledi. Kuşcuoğlu, zanlı Ala A. A. Abuswish’in gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini kaydetti. Polis tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.