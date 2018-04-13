Kaçak et zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa - Hamitköy anayolu üzerinde bulunan benzin istasyonu önlerinde önceki akşam Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde aracında kaçak et bulunan zanlı Nejat Görür ve eti aldığı kişi olan zanlı Erhan Akbaş teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Nejat Görür’ün kullanımında bulunan araçta 11 Nisan 2018 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, yapılan aramada toplam 249 kilogram gümrüksüz dana eti bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı Görür’ün gönüllü ifade verdiğini ve söz konusu etleri huzurda bulunan zanlı Erhan Akbaş’tan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Hüseyin Ergüleç yapılan soruşturmada zanlı Akbaş’ın da tutuklandığını ve söz konusu etleri Güney Kıbrıs’tan temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı Görür’ün 10 Bin TL nakit teminat yatırması, zanlı Akbaş’ın ise KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 30 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.