Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) Genel Başkanı Metin Atan “Herkes Şok eylemlere hazır olsun. Başbakan’ın akaryakıt artışıyla ilgili olarak bize, akaryakıt artışının 21 günde bir olduğunu ancak bunun düne denk geldiğini o yüzden bundan bir farklılık yaratılmaması gerektiğini söyledi. Bu zamlardan sonra gidip vatandaşa daha fazla fedakarlık yapın dememiz söz konusu olamaz” dedi

Kesinlikle kabul etmeyiz

Başbakan’ın 5 sendikayı çağırıp ek mesailerle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili alınan kararın arifesinde uzlaşı arayışına girdiğini belirten Atan “Bizim yüzde 1 kesinti olayına sıcak bakmadığımızı tüm kesimlerden kurum kuruluşlardan örtülü ödeneklerden, cumhurbaşkanlığından başlamak üzere partilerden, yurt dışı harcamalarından kesilmesi durumunda bunu üyelerimizden talep edebileceğimizi söyledik. Bunun dışında böyle bir şeyin uygun olmadığını görüp yüzde 1’lik kesintiyi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi söyledik” diye konuştu.

Hukuksal süreç başlatılacak

Yasa gücündeki kararnamenin geri çekilmemesi durumunda 5 sendika olarak hukuksal süreç başlatacaklarını belirttiklerini açıklayan Atan “Yasaya aykırı bir durum var. 29 Ağustos Çarşamba gününden itibaren de ek mesaiye gitmeme eylemini başlatacağımızı belirtmek istiyorum. Toplumsal özveri denildiği zaman tek kesimden değil, bütün kesimlerden almak lazım bu özveriyi. Kimse bunu yanlış yere çekmesin. Sendikalar yüzde 1’lik kesintiyi kabul etti gibi bir algı yaratmaya çalışmasın. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır. Bu ülkede tabii ki aynı gemideyiz. O yüzden zorluklarda da, güzelliklerde de elimizi taşın altına koyacağımızı söyledik” dedi, şöyle devam etti:

Kabul etmeyiz, etmiyoruz

“Yalnızca kamu görevlilerinden kesinti yapılmasını kesinlikle kabul etmeyiz, etmiyoruz.

Sonuç olarak bir uzlaşı sağlanamadı. Başbakan iyi niyetli olarak bu kararı dünkü Bakanlar Kurulu’na götürüp buradan çıkacak kararın arkasında duracağını söyledi. Tabii ek mesai yapan çok kritik yerler var. Örneğin Ercan Havaalanı var. İtfaiyeler greve girdiği zaman uçaklar inmeyebilir. Sivil Havacılık İtfaiye Bölümü ek mesaileri full olduğu için bu karara uyacaklar ve işe gitmeyecekler. Dolayısıyla uçuşlarda çok büyük kaos yaşanacak”

Sağlıkta Kaos

Özellikle sağlıkta başlayacak eylemin çok kritik olacağına işaret eden Atan “Sağlıkta bir fark var. Çalışma saatleri dışında resmi tatiller dışında doldurtuluyor. Dolayısıyla resmi tatiller sağlıkta tamamen ek mesaidir. Bizim sağlıkta ek mesaiye kalmamamız demek hiçbir personelin olmayacağı anlamını taşıyor. Bu tehlikeyi görmeleri gerekiyor. Biz burada sadece acil servis ve yoğun bakımı dışarıda bırakıyoruz. Kötü halde hastaneye gelenlere yardım edilecek, yoğun bakımdaki hastalarımız mağdur edilmeyecek. Fakat hiçbir hemşire içeride olmayacak. Net olarak söylüyorum ülke bir kaos’a doğru gidecek. Biz toplum çıkarı için herşeyi yapmaya hazırız fakat ülkenin her kesiminin özverisiyle yapılmalı. Ambulansların hizmet şemaları ayrı değil. Dolayısıyla ambulansların ek mesaiye gitmemeleri hiçbir ambulansın çalışmaması demek oluyor” ifadesini kullandı.

Şok eylemler

“Herkes Şok eylemlere hazır olsun” uyarısında bulunan Atan “Başbakan’ın akaryakıt artışının 21 günde bir olduğunu ancak bunun düne denk geldiğini o yüzden bundan bir farklılık yaratılmaması gerektiğini söyledi. Bu zamlardan sonra gidip vatandaşa daha fazla fedakarlık yapın dememiz söz konusu olamaz” dedi.