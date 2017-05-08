K-pet Kalecik Ve Ercan Hava Limanı Tesislerinde Yarın 2 Saatlik Uyarı Grevi Yapılacak

Dev-İş ile Kıbrıs Türk Petrol İş, K-PET Ltd’in Kalecik ve Ercan Hava Limanı Tesislerinde yarın 2 saatlik uyarı grevi yapılacağını duyurdu. Grev, 07.30 – 09.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ VE İŞVEREN SENDİKANIN TALEPLERİNİ REDDEDİYOR, TAŞERONDAN HİZMET ALIMI DAYATILIYOR”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Dev-İş ile Kıbrıs Türk Petrol İş, K-PET Ltd’in Kalecik ve Ercan Hava Limanı Tesislerinde yarın 2 saatlik uyarı grevi yapılacağını duyurdu. Grev, 07.30 – 09.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Dev-İŞ Başkanı Hasan Felek ile Kıbrıs Türk Petrol İş Başkanı Gökay Tayfun tarafından yapılan yazılı açıklamada, sorunların aşılamaması durumunda, mücadelenin süresiz greve dönüştürüleceği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ile Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (K.T Petrol-İş) arasındaki toplu iş sözleşmesinin süresinin sona erdiği ve yapılan görüşmelerde işverenin sendikanın taleplerini reddettiği kaydedilerek, işverenin tesisteki bazı bölümleri, Toplu İş Sözleşmesi’nde ilgili kadroların yeri olmasına rağmen, taşerondan hizmet alımı şekline çevirmeyi dayattığı savunuldu.

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak yeni Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanması için taraflar arasında iki görüşme yapıldığı kaydedilen açıklamada, işverenin açıkça, K-PET’te örgütlü DEV-İŞ Federasyonuna bağlı K.T Petrol-İş sendikasının hem örgütlü gücünü zayıflatıp, sömürü yoluyla kar marjını artırma, hem de Toplu İş Sözleşmesini etkisizleştirme çabasını ortaya koyduğu ileri sürüldü.

İşverenin bu kadarla da kalmayıp, TİS gereği K-PET emekçilerinin parası olan Kıdem Tazminatı faiz nemalarını, çeşitli ayak oyunları ve şantajlarla gasp etme isteğini de açıkça ortaya koyduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gelinen bu noktada Federasyonumuz DEV-İŞ, Sendikamız K.T Petrol-İş ve üye emekçiler aralarında yaptıkları toplantılarda, iş barışı ve üretim sürekliliğini koruma adına, yeni TİS’te talep edilen ekonomik konularda gereken esnekliğin gösterilmesine, fakat yukarıda belirtilen 2 konuda, demokratik ve yasal tüm haklarını sonuna kadar kullanma kararı alarak 5 mayıs tarihine kadar işverene süre tanıyarak ortak akıl yoluyla çözüm üretilebilmesi için zaman tanımıştır. Bugün itibarı ile işveren iyi niyetli çağrımızı karşılıksız bırakarak bizlerle temas dahi etmemiştir”.

(ÖZ/HA)