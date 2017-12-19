K. T. ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’NİN DAYANIŞMA BALOSU 23 ARALIK’TA YAPILIYOR

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin geleneksel dayanışma balosu 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

“Sevgi Her Engeli Aşar” sloganıyla Vuni Palace Otel’de saat 19.30’da başlayacak baloda, Pop Satar finalistlerinden Umut İzel ve Nil Anka sahne alacak. Gecede ayrıca engelli bireyler podyuma çıkacak ve dans gösterisi sunacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen dayanışma balosunun duyurusu bugün K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği’nde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

Basın toplantısında, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, gecenin gerçekleşmesine katkı koyan dernek onursal üyesi Ramazan Köse Mehmetoğlu, Viva Casino çalışanları, H&V ajans yetkilileri ve diğer katkı koynalar hazır bulundu.

Basın toplantısında konuşan Dernek Asbaşkanı Ahmet Akdeniz, dayanışma balosu ve dernekleri hakkında bilgi verdi.

Derneklerinin ülkedeki engellilerin sorunlarına hükümet nezdinde çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu anlatan Akdeniz, balo hakkında da bilgiler verdi.

Akdeniz, yaklaşık 400 kişinin katılımını bekledikleri balonun davetiyelerinin 80 TL’den satışa sunulacağını ifade ederek, tüm halktan katkı beklediklerini kaydetti.

Davetiyeler, yönetim kurulu üyeleri ve dernekten temin edilebilecek.