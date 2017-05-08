K-Pet Yarın Grevde

K-Pet çalışanları yarın Kalecik ve Ercan Hava Limanı Tesislerinde 2 saatlik uyarı grevi gerçekleştirecek.



Dev-İş’e bağlı, Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nda örgütlü K-Pet çalışanları yarın Kalecik ve Ercan Hava Limanı Tesislerinde 2 saatlik uyarı grevi gerçekleştirecek.Konu ile ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ile Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (K.T Petrol-İş) arasında, 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin süresi 31 Aralık 2016 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanması için taraflar arasında iki görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sonrasında, İşveren Sendikanın yeni taleplerinin tümünü ısrarla reddetmekle kalmayıp, tesisteki bazı bölümleri TİS’te ilgili kadroların yeri olmasına rağmen, taşerondan hizmet alımı şekline çevirme dayatmasını ortaya koymaktadır.Bu niyet ve tavırlarla işveren açıkça, K-PET’te örgütlü DEV-İŞ Federasyonuna bağlı K.T Petrol-İş sendikasının hem örgütlü gücünü zayıflatıp, sömürü yoluyla kar marjını artırma, hem de Toplu İş Sözleşmesini etkisizleştirme çabasını ortaya koymaktadır.İşveren bu kadarla da kalmayıp, TİS gereği K-PET emekçilerinin parası olan Kıdem Tazminatı faiz nemalarını, çeşitli ayak oyunları ve şantajlarla gasp etme isteğini de açıkça ortaya koymaktadır.Gelinen bu konakta Federasyonumuz DEV-İŞ, Sendikamız K.T Petrol-İş ve üye emekçiler aralarında yaptıkları toplantılarda, iş barışı ve üretim sürekliliğini koruma adına, yeni TİS’te talep edilen ekonomik konularda gereken esnekliğin gösterilmesine, fakat yukarıda belirtilen 2 konuda, demokratik ve yasal tüm haklarını sonuna kadar kullanma kararı alarak 5 mayıs tarihine kadar işverene süre tanıyarak ortak akıl yoluyla çözüm üretilebilmesi için zaman tanımıştır.Bugün itibarı ile işveren iyi niyetli çağrımızı karşılıksız bırakarak bizlerle temas dahi etmemiştir.Bu durum karşısında bizlere mücadeleden başka seçenek bırakılmadığından ötürü, sendikamız ilk etapta, 9 Mayıs Salı 07.30 – 09.30 saatleri arasında K-PET Ltd (Kalecik ve Ercan Hava Limanı Tesislerinde) 2 saatlik uyarı grevinde olacaktır. Sorunların aşılamaması durumunda, mücadele süresiz greve dönüştürülecektir.



Hasan FelekBaşkanDEV-İŞ

Gökay TaygunBaşkan K.T Petrol-