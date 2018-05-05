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K-PET Süper Ligde 2017-2018 futbol sezonu tamamlandı

K-Pet Süper alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET Süper Ligde 2017-2018 futbol sezonu tamamlandı

K-Pet Süper alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:33
K-PET Süper Ligde 2017-2018 futbol sezonu tamamlandı

K-PET SÜPER LİGDE 2017-2018 FUTBOL SEZONU TAMAMLANDI.

YENİBOĞAZİÇİ, OZANKÖY’ÜN ARDINDAN SÜPER LİGE VEDA ETTİ.

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

  K-Pet Süper Lignin 30’uncu haftası Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda GAÜ Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Gol düellosunda takımlar bir birlerine üstünlük sağlayamayarak 3-3 eşitlikle sahadan ayrıldılar. Cumartesi günün Süper yedi karşılaşmanın oynaması ile 2017-2018 futbol sezonu tamamlanmış oldu. Cumartesi oynanan karşılaşmalarda Türk Ocağı, Şampiyon Yenicami’yi 3-1;  Merit Alsancak Yeşilova, Küçük Kaymaklı’yı 5-2; Lefke, Ozanköy’ü 7-1, Mağusa Türk Gücü, Yalova’yı 5-1 ve Gençler Birliği de Binatlı’yı 4-0 mağlup etti. Gençlik Gücü ile Cihangir 3-3, Baf Ülkü Yurdu ile Yeni Boğaziçi 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldılar. Bu günkü sonuçların ardında Ozanköy’den sonra Yeni Boğaziçi de Süper Lige veda etti. Ligden düşecek üçüncü takımın belirleneceği Play-Out grubuna kalan takımlar ise Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği, Gençlik Gücü ve Yalova oldu. Play Out grubunda mücadele verecek takımlar klasmanda topladıkları puanların yarısı ile başlayacaklar. Birinci Ligin sezon finali Pazar günü oynanacak maçların ardından tamamlanacak.

 K-Pet Süper alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET SÜPER LİG

GAÜ ÇTK – DTB 3-3

TÜRK OCAĞI- YENİCAMİ 3-1
BAF ÜLKÜ YURDU- YENİ BOĞAZİÇİ 1-1
MERİT ALSANCAK Y – K KAYMAKLI 5-2
LEFKE - OZANKÖY 7-1

GENÇLİK GÜCÜ – CİHANGİR 3-3
MAĞUSA TÜRK G - YALOVA 5-1
GENÇLER BİRLİĞİ - BİNATLI 4-0

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