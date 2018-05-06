K-PET Birinci Ligde de 2017-2018 futbol sezonu tamamlandı

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber
K-Pet Birinci Liginin 30’uncu haftası Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Günün karşılaşmalarında Girne Halk Evi, Gönyeli’yi 2-1; Doğancı, Esentepe’yi 5-0; Lapta, Bostancı Bağcıl’ı 3-1; Mormenekşe, Kaya Mehmetçik’i 2-1; Hamitköy, Göçmenköy’ü 3-2; Çanakkale, Değirmenlik’i 2-0 ve Akova, Dumlupınar’ı 3-2 mağlup etmeyi başarırken, Maraş ile Görneç karşılaşması misafir ekibin sahaya gelmemesinden dolayı oynanamadı. Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından 2017-2018 futbol sezonunun lig maçları tamamlanmış oldu. Küme çıkacak ve Küme düşecek üçüncü takımı belirleyecek Play-Off ve Play-Out mücadelesi verecek takımlar ise şöyle oldu; Girne Halk Evi, Mormenekşe, Dumlupınar ve Hamitköy Süper Lige çıkma mücadelesi verecek. Play-Out mücadelesi verecek takımlar ise; Bostancı Bağcıl, Doğancı, Çanakkale ve Lapta olacak.
K-Pet Birinci Liginde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;
K-PET BİRİNCİ LİG
GHE – GÖNYELİ 2-1
DOĞANCI - ESENTEPE 5-0
BOSTANCI BAĞCIL - LAPTA 1-3
KAYA MEHMETÇİK - MORMENEKŞE 1-2
HAMİTKÖY – GÖÇMENKÖY 3-2
AKOVA VUDA - DUMLUPINAR 3-2
DEĞİRMENLİK - ÇANAKKALE 0-2
MARAŞ - GÖRNEÇ (GÖRNEÇ ÇIKMADI)