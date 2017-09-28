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28 Eylül 2017 Perşembe 07:14

JUDİ İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

JUDİ İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ
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JUDİ İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Terk edilen 8 buçuk aylık bebeğe, mama, bez, ıslak mendile ve oyuncak yardımı yağdı, duyarlı vatandaşlar küçük çocuk için seferber oldu…

Babası tarafından istenmeyen, annesi tarafından ise engelli olduğu için terk edilen ve doğduğu günden beridir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tutulan sekiz buçuk aylık Judi isimli erkek bebek için vatandaşlar seferber oldu.

8 buçuk aylık bebeğe, mama, bez, ıslak mendile ve oyuncak bağışında bulunan duyarlı vatandaşlar, hastaneye akın etti. Kimisi Judi’yi ziyaret etmek isterken, kimisi de doktorundan bilgi almak istedi.

Bebeğin tüm ihtiyaçlarının fazlasıyla tamamlandığı belirtilirken, “Islak mendil bebek bezi ve mamaya daha fazla ihtiyacı kalmamıştır” denilerek, mevsimlik kıyafet, kıyafet çantası, banyo malzemesi, müzik çalabilen sesli oyuncaklar ve bebek arabası gerektiği çağrısında bulunuldu.

Sosyal medya üzerinden hastane çalışanlarının yaptığı çağrıda en önemli ihtiyacın bir anne ve sıcak yuva olduğu vurgulandı.   

Öte yandan küçük Judi’nin Beslenme pumb’ı ve Apne monitörü adında iki cihaza bağlı yaşaması gerektiği ve bu cihazların adada bulunmadığı ileri sürüldü. Söz konusu cihazların Türkiye’den temini için çok yüksek meblağa paralar ödenmesi gerektiğini de ifade edildi. 

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