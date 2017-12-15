Judi bebek yeni yuvasına kavuştu

Babası tarafından istenmeyen, annesi tarafından ise engelli olduğu için terk edilen Judi bebeğe el uzatıldı, koruyucu aile tarafından sahiplenildi.

Aylardır Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bakımı yapılan 11 aylık Judi bebek dün koruyucu ailesi tarafından hastaneden alınarak, yeni evine götürüldü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, bebeğin koruyucu aileye kavuştuğunu belirterek, deneme amaçlı bebeğin dün yeni evine götürüldüğünü açıkladı.

Başkurt: “Bebek koruyucu bir aileye kavuştu” Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Judi Bebek için daha önce müracaatların yapıldığını, özel bir bakım gerektiren bebek olduğu için uygun ailenin iyice araştırıldığını söyleyerek, sürecin tamamlandığını açıkladı. Koruyucu anneye hastanede bebeğin bakımı konusunda eğitim verildiğini söyleyen Başkurt, bebeğin koruyucu bir aileyekavuştuğunu aktardı. Bebeğin deneme amaçlı dün koruyucu ailenin evine yerleştirildiğini kaydeden Başkurt, koruyucu ailenin daire tarafından rutin olarak denetleneceğini dile getirdi. Judi bebek sosyal medyadan öğrenilmişti Bilindiği üzere Eylül ayında sosyal medyada yayınlanan bir paylaşım üzerine Judi bebeğin insanlık dramı ortaya çıkmış, yardımseverler Judi Bebek için kolları sıvamıştı. Sosyal Hizmetler Dairesi de devreye girerek, Judi Bebek ile ilgili koruyucu aile bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Prosedürlerin tamamlanmasıyla dün mutlu sona ulaşıldı, Judi Bebek ailesine teslim edildi. Hastanede aylardır bakımını üstlenen personeller ve yardımseverler Judi Bebek’in yeni ailesine kavuştuğunu sosyal medya üzerinden büyük bir sevinçle duyurdu.