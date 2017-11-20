JUDI BEBEK, YENI AILESINE KAVUŞUYOR

Ülkemizde, kısa süre içerisinde peş peşe iki bebeğin Afrika kökenli anneleri tarafından hastanede terk edilmesi tedirginlik yaratırken, halkın bu bebeklere karşı olan duyarlılığı göz yaşarttı.

Kısa süre içerisinde kimsesiz kalan her iki bebek için de yardım yağdı. Ayrıca kranial anomali rahatsızlığı olan Judi bebeği koruyucu aile olarak yanına almak isteyen aileler oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden alınan bilgiye göre, Judi bebeği, koruyucu aile olarak yanına almak isteyen aile ile ilgili başlatılan araştırma süreci tamamlanıyor.

Judi’den kısa bir süre sonra yine Afrika kökenli annesi tarafından hastaneye terk edilen diğer bebeğin ise korucu aile yanına verilecek bebek sırasına alınması için sağlık durumunun iyileşmesi bekleniyor.

Her iki bebek de hastanede...

Judi bebeğin de, daha sonra hastaneye terk edilen diğer bebeğin de halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olduğu öğrenildi.

Judi bebeğin kranial anomali rahatsızlığı olduğu bilinirken, diğer bebeğin de erken doğmasından kaynaklı bazı sağlık sorunları olduğu bilgisine ulaşıldı.

Judi, engelli olduğu için terk edildi...

Judi bebek Nijerya uyruklu anne ve babası tarafından engelli olması nedeniyle terk edildi. Babası, bebeğin kendisinden olduğunu kabul etmedi ve annesi de Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım istedikten sonra kayıplara karıştı.

Doğum yaptı, iyileşti, bebeği bırakıp gitti

Judi bebeğin ardından, yine Afrika kökenli bir anne, bebeğini, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde terk edip gitti.

Bebeğini hastanede bırakıp çıkan anneden daha sonra haber alınamadı.

Başkurt: İki bebeği de almak isteyen var

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, hem Judi, hem diğer bebeği koruyucu aile olarak yanına almak isteyen ailelerin olduğunu açıkladı.

Ancak Judi bebeğin sağlık sorunları nedeniyle, onu almak isteyen ailelerin iyi araştırılması gerektiğini kaydeden Başkurt, şöyle konuştu: