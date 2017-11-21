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21 Kasım 2017 Salı 06:03

Judi bebeğe yeni aile!

Judi bebeğe yeni aile!
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Judi bebeğe yeni aile!

Afrika kökenli anneleri tarafından hastanede terk edilen iki bebek için halkın bu bebeklere karşı olan duyarlılığı göz yaşarttı.

Kısa süre içerisinde kimsesiz kalan her iki bebek için de yardım yağdı.

Ayrıca kranial anomali rahatsızlığı olan Judi bebeği koruyucu aile olarak yanına almak isteyen aileler oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden alınan bilgiye göre, Judi bebeği, koruyucu aile olarak yanına almak isteyen bir aile ile ilgili başlatılan araştırma süreci tamamlanıyor.

Judi’den kısa bir süre sonra yine Afrika kökenli annesi tarafından hastaneye terk edilen diğer bebeğin ise korucu aile yanına verilecek bebek sırasına alınması için sağlık durumunun iyileşmesi bekleniyor.

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