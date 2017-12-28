‘Jet Fadıl’ Dokunulmazlık İçin Yine Meclis Kapısına Dayandı

Bilirkişi: Jet Fadıl şirketin içini boşaltmış, paranın nereye gittiği belli değil

Mahkeme bilirkişisi, ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün ‘paravan şirket şirket kurarak para topladığını, daha sonra da şirketin içini boşalttığını ve paraların nereye gittiğinin belli olmadığını’ tespit etti.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamayan Fadıl Akgündüz, hakkında açılan ceza davasında 15 ay tutuklu kaldıktan sonra 28 Mart 2017’de tahliye edilmişti. Bu ceza davasında Fadıl Akgündüz’ün 2 bin 442 yıl hapsi isteniyor.

Fadı Akgündüz’le ilgili alacak davaları ise ayrı yürüyor. Almanya’da yaşayan mağdur Zikri Kederli’nin açtığı dava için hazırlanan 1 Kasım 2017 tarihli bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkayanın habre göre raporda şöyle dendi: “Bilirkişi kurulumuz, davalıların (Capricegold şirketi, Fadıl Akgündüz ve akrabaları kastediliyor) paravan şirket kurarak, bu şirket üzerinden usulsüz para toplamak suretiyle çıkar sağlamayı hedefledikleri, şirketin içini boşalttıkları, toplamış oldukları paraları nereye kullandıklarına ilişkin somut bir veri sunmadıkları böylece haksız çıkar elde ettikleri, sonuç ve kanaatine varmış bulunmaktadır…”

Jet Fadıl Caprice Gold projesinin tanıtımını yaptığı dönemde İsmailağa cemaatiyle yakın ilişkiler kurmuştu.

Bilirkişi heyeti böylece Fadıl Akgündüz’ün davasının ödemelerde sıkıntı yaşayan bir işadamının basit bir iflas davası olmadığını tespit etmiş oldu.