JAPON SERAMİK SANATÇISI MASAKAZU KUSAKABE’NİN SERGİSİ 25 EYLÜL’DE SOL ATELIER / EXHIBITION HALL’DE, SANAT SEVERLERE KAPISINI AÇIYOR



Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall kapılarını ilk kez, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi ile açıyor.Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi, Girne Amerikan Üniveristesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün destekleri ile; Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımı ile, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 19:00’da; Yediler Bölgesi, Baf Sokak Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall’de gerçekleşecek.Japon Seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’nin, Kıbrıs adasını ve kültürünü yakından inceleyerek, Kıbrıs ve Japonlar’ın arkeolojik seramiği arasında benzerlikler bulduğu ve sergide de; Kıbrıs’tan ilham alarak ortaya koyduğu eserlerin sergileneceği serginin, 25-27 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi. Ayrıca, bu serginin başlangıç olduğu, ilerleyen zamanlarda projenin devamının geleceği de ifade edildi.SOL Atelier / Exhibition Hall bünyesinde gerçekleşecek olan serginin, geleneksel Japon Çay seramonisi ile başlayacağı; sergiye, tüm halkın ve sanat severlerin davetli olduğu belirtildi.Masakazu Kusakabe kimdir? Masakazu Kusakabe çok yönlü bir sanatçı; seramikçi, fırın tasarımcısı, ressam, gökbilimci. Onun en önemli buluşu olan çevreci dumansız seramik fırını ile Japonya’da takdir gören bir seramikçi ve fırın tasarımcısı. Japonya, Kanada, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, A.B.D., Çin ve Türkiye’de dumansız seramik fırınlarını inşa etti. Macaristan, A.B.D., İngiltere ve dünyanın pek çok ülkesinde üniversitelere, sempozyumlara ve konferanslara davet edilip yer almıştır.