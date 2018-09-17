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İzveren: “Yargıdaki Sorunlar Sadece Yargı Camiasının Çabasıyla Çözülemez”

LEFKOŞA MAHALLİ BAROSU’NDAN ADLİ YIL AÇILIŞI MESAJI

İzveren: “Yargıdaki Sorunlar Sadece Yargı Camiasının Çabasıyla Çözülemez”

LEFKOŞA MAHALLİ BAROSU’NDAN ADLİ YIL AÇILIŞI MESAJI

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:03
İzveren: “Yargıdaki Sorunlar Sadece Yargı Camiasının Çabasıyla Çözülemez”

LEFKOŞA MAHALLİ BAROSU’NDAN ADLİ YIL AÇILIŞI MESAJI

Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren, yargıdaki sorunların sadece yargı camiasının çabalarıyla çözülebilecek bir noktada olmadığına işaret ederek, sorunların çözüme kavuşturulması maksadıyla gerek Yüksek Mahkeme tarafından, gerekse Barolar Birliği öncülüğünde tüm Mahalli Barolar’ın birlikte hareket ettiğini belirtti.

İzveren, Adli Yıl’ın başlaması nedeniyle Lefkoşa Mahalli Barosu adına yaptığı yazılı açıklamada, atılan veya atılacak adımların bu adli yılda daha görünür bir şekilde meyvesini vermesini diledi.

Adaletin sağlanması için yalnızca yargıçların, avukatların ve savcıların üzerine düşen görevleri yerine getirmesinin yeterli olmadığını kaydeden İzveren, adil bir düzen oluşturmanın ilk evresinin toplumu oluşturan bireylerden başladığını hatırlattı.

Adalet veya sosyal adalet olmayan yerde dirlik ve düzenden söz edilemeyeceği gibi kaosun çıkmasına da engel olunamayacağını kaydeden İzveren, hukukun üstünlüğüne dayanan rejimlerin, devletlerin ve toplumun değişik kesimlerinin yaşam ve refah düzeyinin dengeli olmasını gözeterek, varlıklarını sürdürebildiğini ifade etti.

İzveren şöyle devam etti:

“Ülkemizin halen içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle toplumsal sorunlarımız artmakta ve toplum bireyleri her geçen gün daha ağır şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadır. Biz Avukatlar, yargının üç bacağından biri olarak kamu görevi yaptığımızın bilinci içerisinde meslek icra etmekteyiz ve mesleğimizi icra ederken de kamu menfaatini ilgilendiren sıkıntıları dile getirmeyi ve bunların çözümü için çareler üretmeyi kendimize bir borç bilmekteyiz. Bu nedenle barolarımız, görevleri icabı mesleki ve yargıdaki sorunlarla uğraş içerisinde olmalarının yanında gönüllü bir şekilde toplumsal konulara da katkı koymak için ciddi uğraşlar içerisindedirler. Bu vesile ile yeni adli yılımızın ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarca hukukun üstünlüğünün ve adaletin ön planda tutulacağı bir adli yıl olmasını temenni eder, yeni adli yılın başta biz avukatlar olmak üzere tüm yargı camiasına ve toplumuza hayırlı olmasını dileriz.”


Son Güncelleme: 17.09.2018 12:47
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