İzmir’den Gelen Zihinsel Engelliler Halkoyunları Grubu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

İzmir Balçova Belediyesi Zihinsel Engelliler Halkoyunları ve Ritim Grubu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, İzmir Balçova Belediyesi Zihinsel Engelliler Halkoyunları ve Ritim Grubu, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Folklor Şöleni’ne katılmak üzere adaya geldi.

Ekip, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan Folklor Şöleni kapsamında dün ve bugün gösteri sundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ziyareti sırasında anı plaketi takdim edilen ekibe, Sivil Savunma Teşkilatı’nın faaliyetleri hakkında bilgi de verildi. Ekip, verilen öğle yemeğinin ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan ayrıldı.