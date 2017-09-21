İzmir Narlıdere Emekli Astsubaylar Derneği, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti

İzmir Narlıdere Emekli Astsubaylar Derneği yetkilileri ve eşlerinden oluşan 85 kişilik heyet, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Lefkoşa, 21 Eylül 17 : İzmir Narlıdere Emekli Astsubaylar Derneği yetkilileri ve eşlerinden oluşan 85 kişilik heyet, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette KKTC Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de hazır bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve konuk dernek başkanı birbirlerine derneklerin bayrak ve flamalarını takdim etti.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI