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İzmir’in Menemen İlçesi’nden Bir Heyet Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): İzmir’in Menemen ilçesinden bir heyet Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

İzmir’in Menemen İlçesi’nden Bir Heyet Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): İzmir’in Menemen ilçesinden bir heyet Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
İzmir’in Menemen İlçesi’nden Bir Heyet Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): İzmir’in Menemen ilçesinden bir heyet Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Konuk heyet Gazimağusa’da Zafer Anıtı’na çelenk koyduktan sonra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’le görüştü.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Muhtarlar Günü nedeniyle KKTC’de bulunan heyette Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Anık, Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nurgül Uysal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Menemen Şube Başkanı Hasan Ertuğrul Özer ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler yer aldı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Türkiye’den gelen konukları Gazimağusa Belediyesi’nde görmek ve misafir etmenin kendileri için mutluluk verici olduğunu, Türkiye ile ilişkilerinin ortada olduğunu ifade ederek, “Her zaman beraberiz, biriz ve ayniyiz, o yüzden ayrılık gayrılık yok. Bu mutluluk ondan geliyor” dedi.

Türkiye’deki belediyeler ile sosyal kültürel faaliyetlerde işbirliği yapmanın önemine dikkat çeken Başkan Arter, Türkiye’de protokolle kardeşlik ilişkilerinin olduğu belediyelerin ötesinde ne kadar çok belediye ile temas edilirse bunun her iki taraf için de faydalı olacağını söyledi.

Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Anık da, her yıl muhtarları veya 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazileri KKTC’ye getirdiklerini, bu günün ayrıca Muhtarlar Günü olduğunu söyledi. Anık,  İzmir’de görmekten mutlu olacaklarını ifade ettiği Başkan İsmail Arter’i İzmir’e davet etti.

Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nurgül Uysal, Muhtarlar Günü nedeniyle İzmir’de yapacakları töreni bugün Gazimağusa’da yaparak Zafer Anıtı’na çelenk koyduklarını ifade ederek, belediyeye verdiği izinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Menemen Şube Başkanı Hasan Ertuğrul Özer, 19 Ekim Muhtarlar Günü için geldiklerini, ülkemizde 20 Temmuz 1974 yılında kan döktükleri yerlerde halkın ve ülkenin durumunu görmek için Menemen Belediyesi aracılığıyla geldikleri ülkemizde yardımları için başkan İsmail Arter’e de teşekkür etti.

Heyet, Başkan İsmail Arter’e Menemen’in kırmızı toprağından yapılan vazo ve Menemen Belediye Spor Kulübü’nün formasını ve flamasını takdim ederken Başkan İsmail Arter ise heyete ipek kozası işlemeli tablo verdi.

(GÖZ/FEZ)  FOTOĞRAFLI

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