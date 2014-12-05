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İzmir Balçova Belediyesi Zihin Engelliler Halk Dansları Ve Ritim Grubu Harmancı’yla Görüştü

KKTC’de bulunan İzmir Balçova Belediyesi Zihin Engelliler Halk Dansları ve Ritim Grubu, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Mehmet Harmancı’yla görüştü.

İzmir Balçova Belediyesi Zihin Engelliler Halk Dansları Ve Ritim Grubu Harmancı’yla Görüştü

KKTC’de bulunan İzmir Balçova Belediyesi Zihin Engelliler Halk Dansları ve Ritim Grubu, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Mehmet Harmancı’yla görüştü.

05 Aralık 2014 Cuma 11:51
İzmir Balçova Belediyesi Zihin Engelliler Halk Dansları Ve Ritim Grubu Harmancı’yla Görüştü
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Lefkoşa, 5 Aralık 14 : KKTC’de bulunan İzmir Balçova Belediyesi Zihin Engelliler Halk Dansları ve Ritim Grubu, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Mehmet Harmancı’yla görüştü.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen “Engelsiz Şölen” etkinliği için KKTC’ye gelen grup ile Harmancı, Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Görüşmede LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy ile Balçova Belediyesi Meclis Üyesi Sinem Kılıç ve FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci de hazır bulundu.

HARMANCI: “İZLEDİĞİM GÖSTERİDEN ÇOK ETKİLENDİM”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı izlediği gösteriden çok etkilendiklerini ifade etti ve ekibin bu performansının sanatın engel tanımadığına en güzel örneklerden birisi olduğunu ifade etti.

LTB’nin engelli hakları konusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler veren Harmancı, Engelsiz Şehirler Komisyonu kurduklarını ve bu komisyonun şimdiden yararlı birçok çalışma yaptığını ifade etti.

Mimarlar Odası’nın hazırladığı “Engelli Standartları Kitapçığı” konusunda da gruba bilgi veren Mehmet Harmancı, bu standartları kamusal alanlarda hayata geçirme çabası içinde olacaklarını vurguladı.

Harmancı’nın konuşmasının ardından ritim grubu adına Balçova Belediyesi Meclis Üyesi Sinem Kılıç, günün anısına başkan Harmancı’ya bir hediye paketi sunarken, LTB Başkanı Harmancı da Lefkoşa’yı simgeleyen bir ahşap plaket takdim etti.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

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