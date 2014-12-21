İzmir Ticaret Odası Başkanı Demirtaş KKTC’ye Geliyor

DEMİRTAŞ YARIN DIŞİŞLERİ BAKANI NAMİ TARAFINDAN KABUL EDİLECEK VE BAKANLIK KONFERANS SALONUNDA SUNUM YAPACAK
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak KKTC ve Türkiye ticari ilişkileri konulu sunum yapmak üzere KKTC’ye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nin açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Özdil Nami, yarın saat 14.00’te Ekrem Demirtaş’ı makamında kabul edecek.
Görüşmeden sonra, İTÖ Başkanı Demirtaş, saat 14.30’da Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda “iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ile ilgili” sunum yapacak.
Demirtaş’ın sunumu öncesinde Dışişleri Bakanı Özdil Nami de konuşma yapacak.