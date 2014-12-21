İzmir Ticaret Odası Başkanı Demirtaş KKTC’ye Geliyor

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak KKTC ve Türkiye ticari ilişkileri konulu sunum yapmak üzere KKTC’ye geliyor.