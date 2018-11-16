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İzmir Başkonsolosluğu’nda KKTC’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonu

İzmir Başkonsolosluğu’nda KKTC’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonu

16 Kasım 2018 Cuma 07:58
İzmir Başkonsolosluğu’nda KKTC’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonu

KKTC İZMİR BAŞKONSOLOSU İPAL EMİN: "KIBRIS RUM KESİMİ ÇEŞİTLİ GEREKÇELERLE MÜZAKERE MASASINDAN KAÇMAYA DEVAM ETMEKTEDİR”
 

KKTC'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Kıbrıs Rum kesiminin müzakere masasından kaçtığını belirterek, "Ana vatan Türkiye'nin garantörümüz olarak var olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değil." dedi. 


KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün akşam KKTC İzmir Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyonda konuşan Emin, Kıbrıs Türk halkının hür idaresiyle kendi geleceğini belirleme mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Bu kararlılığı bundan 35 yıl önce tüm dünyaya kanıtladıklarını, 1983'te KKTC'yi ilan ederek tarihi mücadelelerini taçlandırdıklarını vurgulayan Emin, bağımsızlık mücadelesinin Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ile başladığını ve 11 yıllık direnişin ardından 1974'te ana vatan Türkiye'nin de yardımlarıyla özgürlüğün kazanıldığını anımsattı.  

Cumhuriyet yıllarında yapılan atılımlara değinen Emin, ''Ana vatan Türkiye'nin manevi desteğinin yanı sıra bizlere sağladığı mali desteğiyle hayata geçirilen projelerle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararlı bir şekilde kalkınmaya devam etmektedir. Her alanda ana vatanımız yardımlarıyla yanımızdadır. Kıbrıs Türkü diline, dinine, milletine, kültürüne, vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir.'' diye konuştu. 

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖR OLMADIĞI ANLAŞMAYI KABUL ETMEYİZ"

İki taraf arasındaki müzakerelere değinen Emin, şunları kaydetti: 

"Yıllardır süregelen görüşmelerde hedefimiz, siyasi eşitlik, egemen eşitlik ve özgürlük temelinde adil ve kalıcı bir çözüm olmuştur. Olmazsa olmazlarımız; ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs'taki varlığı, tüm adadaki barışın ve huzurun teminatıdır. Her iki taraf arasında müzakereler devam ediyor. KKTC, iki eşit halktan ve onların kurdukları yönetimlerden oluşturulacak gerçek bir federasyon kurma çabası içerisindedir. 

Kıbrıs Rum kesimi çeşitli gerekçelerle müzakere masasından kaçmaya devam etmektedir. Yunanistan ise Türk askerlerinin adadan gitmesi koşulunu öne sürerek, görüşmeleri baltalamaktadır. Ana vatan Türkiye'nin garantörümüz olarak var olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir." 
Konuşmanın ardından İpal Emin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, üzerinde Türkiye ve KKTC bayraklarının bulunduğu pastayı birlikte kesti. 

Resepsiyonda Kıbrıs Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Grubu da gösteri sundu. 
Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği geceye, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı Ömer Kaplan, Hava Teknik Okulları Komutanı Hava Tuğgeneral Turan Toker, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Recep Uysal, gaziler, iş adamları, askerî erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Son Güncelleme: 16.11.2018 12:23
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