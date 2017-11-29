İZİNSİZ İSKELE İNŞAATIYLA İLGİLİ DAVADA ARA EMRİ VERİLDİ

GİRNE İNİSİYATİFİ, BUGÜN YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ'NDE GÖRÜŞÜLEN DAVADA ARA EMRİNİN ALINDIĞINI AÇIKLADIGirne İnisiyatifi’nin, Girne Karaoğlanoğlu Zeyko bölgesinde devam eden izinsiz iskele inşaatı ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne dosyaladığı davanın ara emri duruşmasının bu sabah görüşüldüğü ve mahkemenin ara emri verdiği bildirildi.Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamaya göre mahkeme konuya ilişkin değerlendirmesinde tek taraflı ara emri verilmesine hükmetti.Öte yandan davalının ara emrine itiraz etmesine imkân vermek maksadıyla 5 Aralık Salı günü yeniden duruşma yapılması kararlaştırıldı.Açıklamada, kentin her yanında devam eden yasa dışı yapılaşmalarla mücadele edilmesi konusunda en küçük bir zafiyet gösterilmeyeceği ifade edilerek ilk etapta mahkemenin ara emri talebini yerinde bulmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.