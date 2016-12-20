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20 Aralık 2016 Salı 07:43

İzinsiz Aldığı Arabayı Hurdaya Çevirdi

İzinsiz Aldığı Arabayı Hurdaya Çevirdi
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İzinsiz Aldığı Arabayı Hurdaya Çevirdi
Vatani görevini yaptığı bölükten izinli çıkan Emre Dayanık, sahibinden izinsiz aldığı araçla kaza yaptı...

Vatani görevini yaptığı bölükten izinli çıkan Emre Dayanık isimli asker dün akşam saatlerinde sahibinden izinsiz olarak aldığı CL 339 plakalı araçla kaza yaptı. Menderes Karaoğlan’a ait CL 339 plakalı aracı sahibinden izinsiz olarak alan Emre Dayanık, arabayı aldıktan 3 dakika sonra Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. O esnada Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru seyreden Erkut Günece yönetimindeki FG 633 plakalı araca çarpan CL 339 plakalı araç tarlaya savruldu. Kaza sonucu CL 399 plakalı aracı sahibinden izinsiz alan Emre Dayanık yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 



1 buçuk dakika içinde arabayı aldı...

Elde edilen bilgilere göre dün akşam saat 18:00 raddelerinde Dörtyol’da faaliyet gösteren K-Pet Polatpaşa Petrol İstasyonuna giderek CL 339 plakalı aracını park eden ve tuvalete giden Menderes Karaoğlan, yaklaşık 1 buçuk dakika sonra geri döndüğünde eşyalarını yerde bulurken CL 339 plakalı aracını park ettiği yerde bulamadı. Petrol istasyonunun kamera kayıtlarına bakan Karaoğlan, aracının çalındığını anladı. 



Dayanık, kaçmaya çalışırken yakalandı...

Elde edilen bilgilere göre sahibi Menderes Karaoğlan’dan izinsiz aldığı CL 339 plakalı araçla 3 dakika içerisinde Mağusa-Lefkoşa anayolunda kaza yapan Emre Dayanık, kaza sonrası araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan Emre Dayanık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir astsubay tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazada yaralanan Emre Dayık’ın Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı öğrenildi. 

Yenidüzen



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