“İzdüşüm-b” 18 Ocak’ta Bakü’de…

Lefkoşa, 15 Ocak 16 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin organizasyonunda; ilki Ankara’da “İZDÜŞÜM-A” adıyla yer alan serginin ikincisi“İZDÜŞÜM-B” adıyla, 18-23 Ocak tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Bakü’de Artvilla galerisinde 18 Ocak Pazartesi saat 18.00’de açılacak sergide; Aysel Mirkasımova, Deren Kalfaoğlu, Dicle Özlüses, Erdoğan Ergün, Gökhan Okur, Hasan Zeybek, Hikmet Uluçam, Mehmet Sariler, Mustafa Hastürk, Osman Keten, Raif Dimililer, Raif Kızıl ve Uğurcan Akyüz’ün çalışmalarından seçilmiş, farklı tekniklerle yapılmış toplam 25 eser sergilenecek.

Açıklamada; Bakü’de açılacak “İZDÜŞÜM-B” sergisi; YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin organize ettiği; KKTC ve Türkiye dışında açacağı ilk ortak sergi olma özelliğini taşıyor. “İZDÜŞÜM-B”, fakültenin 2015-2016 Akademik Yılı içinde, “Beş Başkent Beş Sergi Projesi” kapsamında (Ankara, Bakü, Saraybosna, Estonya, Lefkoşa) yer alan ve sonuncusu fakültenin kuruluşunun onuncu yılında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek sergi dizilerinden ikincisi.