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İZCİLER İMO ORMANI’NA FİDAN DİKTİ

İzciler İMO Ormanı’na fidan dikti.

İZCİLER İMO ORMANI’NA FİDAN DİKTİ

İzciler İMO Ormanı’na fidan dikti.

27 Mart 2018 Salı 13:21
İZCİLER İMO ORMANI’NA FİDAN DİKTİ
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İZCİLER İMO ORMANI’NA FİDAN DİKTİ

İzciler İMO Ormanı’na fidan dikti.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) katkı ve desteğiyle gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine, Lefkoşa ilçesine bağlı Alayköy İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Levent İlkokulu, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu ve ÖZEV’den 125 izci öğrenci ve 10 izci liderlerinden oluşan yaklaşık 135 kişilik grup katıldı.
 

“Geleceğe bırakılacak en güzel miras ağaçtır” sloganıyla hayat bulan etkinlikte bu günde izciler fidan dikmekle birlikte, doğa ile buluştu, İzciler, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır tarafından verilen fidan dikimi uygulamalı eğitimi ile bilgilerini geliştirdi.
 

Etkinlik sonunda izcilere ve izci liderlerine katılım ve teşekkür belgelerini takdim eden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal; kendi geleceklerine bugün en güzel yatırımı yapan izcilere, İMO Ormanı’na fidan diktikleri, adanın yeşillendirilmesine sağladıkları katkı için teşekkür etti. 
 

Etkinlik sonunda izci liderleri adına Neşe Serol, başkan Aysal'a teşekkür plaketi sundu.

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