İZCİ ÖĞRETMENLERE LİDERLİK TEMEL EĞİTİM VE KÜMEBAŞI EĞİTİM KURSU VERİLDİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda izci liderliği yapan öğretmenlere yönelik “Liderlik Temel Eğitim ve Kümebaşı Eğitim Kursu”nun ikinci basamağı Lapta Gençlik Kampı tesislerinde düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eğitimde daha önce izcilikle ilgili verilen teorik derslerin uygulaması yapıldı.



İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Başarı, kampı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kursları izciliğin okullarda yaygınlaşması, nitelikli izci liderlerinin yetiştirilmesi ve istekli, motive olmuş izci liderlerinin dünya izciliğini yakalayabilmesi amacıyla organize ettiklerini söyledi.