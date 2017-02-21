İzci Gönüllüleri Derneği, Dünya Düşünce Ve Kurucular Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Kıbrıs Türk İzci Gönüllüleri Derneği (KTİGD) Başkanı Çağan Baysan, 22 Şubat Dünya Düşünce ve Kurucular Günü kapsamında mesaj yayınladı.

Baysan yayınladığı mesajda, günün amacının izcilerin karşılıklı ve düzenli olarak yazışmaları, sevgi ve saygılarını yenileyerek birbirlerini düşünmeleri ve birbirleri ile iletişim kurmaları olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi, Lefke Belediyesi ile işbirliği neticesinde bir sokağa “İzci Sokak“ isminin verilmesiyle ortak gerçekleştirilecek projelerin başlangıcını yaptıklarını belirten Baysan, bugünün aynI zamanda derneğin 5. kuruluş yıldönümü olduğunu kaydetti.

“KKTC’de izcilik; devlet kurumları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Gençlik Dairesi vasıtasıyla yapılmaktadır. KKTC’nin tüm yasaları AB normlarına göre değiştirilirken, çağdaş dernekler yasası yürürlüğe girmişken, 43 yıldır yürürlükte olan izci tüzükleri demode olmuştur. Kısaca, izcilikten ilgili izci örgütleri sorumlu olmalıdır. Şimdiki yapı tamamen siyasetin kontrolündedir” diyen Baysan, bu kapsamda izciliğin özerk olması gerektiğini kaydetti.

Baysan, her yıl farklı bir tema ile yapılan kutlamaların bu yılki temasının ‘Büyümek/Grow ‘ olduğunu da ifede ederek, ülke izciliğine yapılacak her katkının büyüyüp gelişmesine vesile olmasını diledi.