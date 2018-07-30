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İzcan’dan Özersay’a Eleştiri!

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını reddettiğini ileri sürerek, bunun “yanlış ve talihsiz bir tavır” olduğunu iddia etti.

İzcan’dan Özersay’a Eleştiri!

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını reddettiğini ileri sürerek, bunun “yanlış ve talihsiz bir tavır” olduğunu iddia etti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
İzcan’dan Özersay’a Eleştiri!


Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını reddettiğini ileri sürerek, bunun “yanlış ve talihsiz bir tavır” olduğunu iddia etti.
Yazılı bir açıklama yapan İzcan, Başbakan Tufan Erhürman’dan konuyla ilgili açıklama talep ederek, reddetmenin hükümetin görüşü olup olmadığını sordu.
İzcan “Koalisyon hükümet protokolünde, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşme sürecinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yürütüleceği açıkça yazılmış iken, konu ile ilgili açıklamanın Kudret Özersay’dan gelmesi, bunun hükümet görüşü olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.
İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, yaşamları pahasına Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün yaptığı görevi önemsemekte ve sorun çözülünceye kadar devamının, tüm Kıbrıslıların yararına olduğuna inanmaktadır” dedi.
“BM Güvenlik Konseyi’nin bugüne kadar Kıbrıs’la ilgili aldığı bütün kararlar geçerlidir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Özersay’ın 2008 yılı öncesi alınan kararlardan kurtulma çabası, taksimci ve ayrılıkçı politikaların devamıdır” iddiasında bulundu.
BKP Genel Başkanı İzcan, “Kıbrıs’ın geleceğinin BM kararları zemininde, birleşik federal Kıbrıs’tan geçtiğini” belirtti.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 14:51
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