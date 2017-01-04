İZCAN VE BERABERİNDEKİ HEYET KTÖS’Ü ZİYARET EDEREK, DESTEK BELİRTTİ

İzcan, tüm demokrasi ve barış yanlılarını KTÖS’le dayanışma içinde olmaya çağırdı.

“Yürütülmeye çalışılan linç kampanyası ile Kıbrıs Türk toplumunun barış ve demokrasi yürüyüşü engellenmeye çalışılmaktadır” diyen İzcan, KTÖS’e karşı yürütülen linç kampanyasını kınadıklarını belirtti.

BKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan KTÖS’ün bastırdığı ajandayı gerekçe göstererek protesto eylemi gerçekleştiren kesimlerin toplumu korkutup, gerginlik yaratma peşinde olduğunu ileri sürdü.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan başkanlığında bir heyet Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret ederek, sendikaya yönelik “saldırılar” karşısında destek belirtti.