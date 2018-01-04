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İZCAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE TEDBİRLERİ ARTTIRMA SÖZÜ VERDİ

İZCAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE TEDBİRLERİ ARTTIRMA SÖZÜ VERDİ

04 Ocak 2018 Perşembe 15:43
İZCAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE TEDBİRLERİ ARTTIRMA SÖZÜ VERDİ
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İZCAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE TEDBİRLERİ ARTTIRMA SÖZÜ VERDİ

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler)  Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Eş Başkanı İzzet İzcan, uyuşturucu sorununa dikkat çekerek, hükümette yer almaları durumunda ilk yapacakları işin güvenli bir ülke için tedbirleri arttırmak olacağını söyledi.

BKP Basın Bürosu’na göre İzzet İzcan, uyuşturucu ile alakalı dün yapılan 23 tutuklamaya atıfta bulunarak,  “Bir günde 23 tutuklama gerçekleştirilmesi işlerin hangi noktaya tırmandığını göstermektedir...KKTC’yi sorma gir hanına çevirenler, çocuklarımızın zehirlenmesinden sorumludurlar” dedi.

İzzet İzcan, hükümet’te yer almaları halinde “BKP, TKP Yeni Güçler İttifakı’nın yapacağı işlerin başında güvenlikli bir ülke için her türlü tedbiri almak olacaktır” dedi.

Uyuşturucu bağımlılığı, çocuk istimrarı, kadına yönelik şiddet, kumar bağımlılığı, toplumda şiddet gibi sorunlarla kararlı mücadele vereceklerini kaydeden İzcan, “Sağlıklı bir toplum yaratmak, gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak öncelikli görevimizdir” dedi. 

Son Güncelleme: 04.01.2018 16:46
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