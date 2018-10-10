İzcan: “Türkiye’nin Kıbrıs Rum Tarafıyla Sürdürdüğü Görüşmelere, Akıncı’nın Da Dahil Olması Gerekir”

“ÖZERSAY’IN TOPLUM ADINA GÖRÜŞME SÜRECİNİ YÜRÜTME YETKİSİ BULUNMUYOR”



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’nin Kıbrıs Rum tarafıyla sürdürdüğü görüşmelere, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da dahil olması gerektiğini vurguladı ve “Bu yapılmadığı takdirde, süreç, Kıbrıs Türk toplumunu dışlayarak devam eder” dedi.



İzcan yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, Kıbrıs sorununu BM parametreleri temelinde, halka verdiği taahhütlere uygun olarak çözmesi için yetkilendirdiğini belirterek, bunun dışındaki davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.



“ÖZERSAY’IN, GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTME YETKİSİ YOKTUR”



“Hükümet programında, Kıbrıs sorunu ile ilgili hiçbir şey bulunmadığını, bu görevin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yürütüleceği açıkça yazılmışken, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, AKP hükümeti tarafından öne çıkarılması, yeni bir stratejinin parçasıdır” diyen İzcan, Özersay’ın toplum adına görüşme sürecini yürütme yetkisi bulunmadığını savundu.



AKINCI VE KIBRIS TÜRK TOPLUMU GÖRÜŞME SÜRECİNDEN DIŞLANAMAZ



“Ankara’daki AKP hükümeti, BM görüşme sürecinin dışına çıkarak, iki devletli bir zemin yaratmaya çalışırken, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı bu projede görevlendirdiği anlaşılmaktadır” iddiasında bulunan İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Türk toplumunun görüşme sürecinden dışlanmasını kabul etmediklerini vurguladı.