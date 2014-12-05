İzcan: “tüm Vicdani Retçilerle Dayanışma İçindeyiz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, askeri mahkeme tarafından hapis cezası verilen vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı ve tüm vicdani retçiler ile dayanışma içerisinde olduklarını, gençlerin elleri kelepçelenerek hapsedilmelerini şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.

Vicdani reddin en temel insan hakkı olduğunu ve bu hakkın yasalaşmasını desteklediklerini vurgulayan İzcan, vicdani ret hakkını kullanmak isteyen gençlerin askeri mahkemelerde yargılanarak hapsedilmelerinin en büyük sorumlusunun hükümet olduğunu ifade etti.

CTP-BG ile DP-UG hükümetinin, askerlik sorununu çözme konusunda irade göstermediğini ve toplumla dalga geçtiğini ileri süren İzcan, “Geçtiğimiz gün yasalaşan Askerlik (Değişiklik) Yasası kapsamında bu konuya çözüm getirilebilirdi” dedi.

İzcan, BKP olarak askerlik süresinin kısaltılmasını, şartlarının iyileştirilmesini ve vicdani ret hakkının tanınmasını ısrarla talep etmeye ve bu yönde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.