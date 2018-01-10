İZCAN: “SEÇİMDEN KAOS ÇIKTI, SOL EN GENİŞ İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAMALI”

BKP GENEL BAŞKANI İZCAN, SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

“İNATLA VE ISRARLA STATÜKOCULARA, DÜZEN BEKÇİLERİNE, IRKÇILARA, FAŞİST NOKTALARA VARANLARA KARŞI BİRLİK OLUNMASI GÖRÜŞÜNDEYİZ VE BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, seçim sonuçlarından ders çıkarmak gerektiğini belirterek, “İnatla ve ısrarla statükoculara, düzen bekçilerine, ırkçılara, faşist noktalara varanlara karşı birlik olunması görüşündeyiz ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İzcan, seçimden kaos çıktığı görüşünü ifade ederek, kurulacak hükümetin uzun ömürlü olamayacağını ve yeni bir seçimle karşı karşıya kalınacağını kaydetti.

Sol partilere bu sonuçları değerlendirerek kendi aralarında kavgaya girmeden en geniş iş birliğinin sağlanması çağrısında bulunan İzcan, “Halkın da istediği budur seçimden çıkan sonuç de bunu gösteriyor” dedi.

Seçime oluşturdukları Değişim ve Kurtuluş İttifakı’yla “TKP Yeni Güçler” adıyla katılan BKP’nin Genel Başkanı İzzet İzcan, bugün basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İzcan, BKP olarak seçimden çıkacak sonucu, solun ve çözüm yanlılarının güç birliği yapmayarak destek yitireceğini ve UBP’nin de binlerce vatandaş yaparak, arsa dağıtarak, baskı yaparak olağanüstü koşullar yaratmasından tahmin edebildiklerini söyledi.

“AYLAR ÖNCESİNDEN EN GENİŞ İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İSTEDİK AMA SADECE TKP YG YANIT VERDİ”

Aylar öncesinden çözüm yanlısı olarak tabir ettikleri partilere ziyaretler yaparak, en geniş iş ve güç birliğinin sağlanması gerektiğini anlattıklarını hatırlatan İzcan, “Ancak istediğimizi yapamadık sadece TKP Yeni Güçler olumlu yanıt verdi, biz de onlarla ittifak yaptık” dedi.

“SONUÇ, SOL AÇISINDAN BAŞARISIZ”

İzcan, sonucun sol ve demokrasi güçleri, federalist güçler açısından başarısız olduğunu belirterek, bunu kabullenmek gerektiğini kendilerinin paylarına düşeni kabul ettiklerini söyledi.

“SEÇİMDEN KAOS ÇIKTI”

Seçimden kaos çıktığını belirten İzcan, hükümet kurulsa bile ömrü uzun olmayacak bir aritmetikle karşı karşıya kalındığını ve yeni bir seçimle karşı karşıya kalınacağını kaydetti.

“EN GENİŞ İŞ BİRLİĞİ SAĞLANMALI”

Sol partilere bu sonuçları değerlendirerek kendi aralarında kavgaya girmeden en geniş iş birliğinin sağlanması çağrısında bulunan İzcan, “halkın da istediği budur seçimden çıkan sonuç de bunu gösteriyor” dedi.

İzcan, kendilerinin de eksiklikleri bulunduğunu, Kıbrıs sorununu dahil etmeden kampanya yapmanın yanlış olduğunu ancak bu konuyu kendilerinden başka kimsenin gündemine almadığını ifade ederek, emek yanlısı bir manifesto çıkardıklarını ancak belli ki halka anlatmakta başarılı olmadıklarını belirtti.

“ADİL ŞARTLARDA BİR SEÇİM OLMADI”

Bir yandan milyonlarca liralık bütçeli partilerle, tüm hükümet olanaklarını kullananlarla kıt kanaat kampanya yürüten partilerin adil olmayan bir seçim süreci geçirdiklerini dile getiren İzcan, devlet eliyle şeriata, İslam’a dayalı bir örgütlenmeye, hırsızlıklara yolsuzluklara işaret ettiklerini ve bunları unutmayacaklarını söyledi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’yla ilgili de eleştirilerde bulunan İzcan, sandığa gitmeyenleri de suçlamadıklarını yaşananlardan ders alınması gerektiğini aksi takdirde yeni başarısızlıkların kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

İzzet İzcan, UBP’nin kurduğu saltanat düzeninin devamına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, kaçınılmaz olan yeni seçimde sol partilerden en geniş birliğin sağlanmasını beklediklerini açıkladı.

“SİYASETTE KÜSME DARGINLIK OLAMAZ”

Siyasette küsme ve dargınlık olamayacağını vurgulayan İzcan, bir şey olmak için değil bir şey yapmak için siyaset yaptıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.

İzcan, sivil toplum örgütleri ve sendikalara da değinerek, sadece kendi menfaatlerine yoğunlaşmak yerine toplumsal konulara daha aktif şekilde sahip çıkmalarını, egemen güçlerin ilk olarak kendilerine saldıracağını unutmamalarını istedi.

“AYRILANLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GERİ DÖNDÜ”

İzzet İzcan açıklamalarının ardından soruları da cevapladı ve partiden ayrılan 42 üyenin önemli bölümünün döndüğünü, provokasyonlara sebep olan 3-5 kişiye de kapılarının kapalı olduğunu söyledi.