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İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Newroz Bayramı” kutlamaları esnasında, “polisin şenliğe katılanlara karşı tavrının” kabul edilemez olduğunu savundu.

İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Newroz Bayramı” kutlamaları esnasında, “polisin şenliğe katılanlara karşı tavrının” kabul edilemez olduğunu savundu.

20 Mart 2018 Salı 13:49
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
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İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”


İZCAN TUTUKLANAN 3 KİŞİNİN SALIVERİLMESİNİ İSTEDİ

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Newroz Bayramı” kutlamaları esnasında,  “polisin şenliğe katılanlara karşı tavrının” kabul edilemez olduğunu savundu.

İzcan yazılı açıklamasında, “Çetelerin cirit attığı KKTC’de, Newroz Bayramını kutlayan gençlerin slogan attı veya Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabını dağıttı diye tutuklanması, Kuzey Kıbrıs’taki asker ağırlıklı rejimin niteliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir”  ifadelerini kullandı.

Tutuklu olan 3 kişinin  derhal salıverilmesini isteyen İzcan, “Giderek AKP’nin Türkiye’de oluşturduğu baskıcı rejim, yüzünü Kuzey Kıbrıs’ta da göstermektedir” iddiasında da bulundu.

İzcan, hükümetin görevinin, öncelikli olarak polisin sivil otoriteye bağlanacağı, demokratikleşme ve sivilleşme konusunda adım atmak olduğunu da savundu.

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