Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Şubat 2017 Cumartesi 11:25

İzcan: “Müzakerelerdeki Krizden Çıkış Yolu Mutlaka Bulunmalı”

İzcan: 'Müzakerelerdeki Krizden Çıkış Yolu Mutlaka Bulunmalı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs müzakere sürecinde baş gösteren krizden çıkış yolunun mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.


BKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, süreç hakkında açıklamalarda bulunan İzcan, sorunun kangrene dönüşmüş bir sorun olduğunu ifade etti.

Zaman içinde güçlenen çözüm karşıtı statükocu güçlerin, süreci akamete uğratmak için her türlü provokasyonu yaptığını ve tüm imkanları seferber ettiğini savunan İzcan, “Enosis kararını onurlandırmak yanlış olduğu kadar, bu kararın yersiz, zamansız ve yanlış olduğunun açıklanmasına rağmen görüşme masasını terk etmek de yanlıştır” dedi.

İzcan, Kıbrıs Rum tarafına meclisten geçirilen 1950 yılındaki Enosis kararının onurlandırılması kararını düzeltme; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da görüşmelere geri dönme çağrısı yaptı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Kıbrıs ile ilgili açıklamalarını da “yanlış ve manidar” olarak nitelendiren İzcan, “Dünyaya gerekli mesaj verilmiş ve amaç hasıl olmuştur. Görüşmelerden çekilmekte ısrar, Kıbrıs Türk toplumuna kaybettirir” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktsyd Başkanı Çelen Oben Ktsyd Başkanı Çelen Oben
Akacan’a Bıçaklı Saldırıda Araya Giren 2 Kişi Yaralandı Akacan’a Bıçaklı Saldırıda Araya Giren 2 Kişi...
Polis Bülteni Polis Bülteni
TDP: "YÖDAK, Özerk Ve Bağımsız Olmalı" TDP: "YÖDAK, Özerk Ve Bağımsız Olmalı"
6 Sürücü Trafikten Men Edildi 6 Sürücü Trafikten Men Edildi
Savcı Suçladı, Avukat Savundu Savcı Suçladı, Avukat Savundu
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ktsyd Başkanı Çelen Oben
Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) başkanlığına Çelen Oben seçildi.

Haberi Oku