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İzcan: ”Krizi Kim Yarattıysa Bedelini O Ödemelidir”

İzcan: ”Krizi Kim Yarattıysa Bedelini O Ödemelidir”

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:30
İzcan: ”Krizi Kim Yarattıysa Bedelini O Ödemelidir”

Birleşik Kıbrıs Partisİ (BKP) Geenl Başkanı İzzet İzcan, TL’nin değer kaybı ve Türkiye’deki iktidarın politikalarının Kuzey Kıbrıs’ta da ekonomik yıkıma yol açtığını savunarak, “Krizi kim yarattıysa bedelini o ödemelidir” dedi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, krizi doğru tanımlamadan çözüm üretilemeyeceğini, meselenin faturanın kimler tarafından ödeneceği olduğunu belirterek, 4’lü koalisyon hükümetini aciz duruma düşmekle suçladı.

İzcan, hükümetin “herkes elini taşın altına koysun, hepimiz ayni gemideyiz” şeklindeki yaklaşımının, kapitalizmin neo-liberal politikalarının faturasını, hiçbir suç ve günahı olmayan emekçi kesimlere ödetmekten başka bir şey olmadığını vurguladı.

Emekten yana olduğunu söyleyen birtakım parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin büyük bir yanılgı içinde olduğunu belirten İzcan, “Yıllarca sürecek büyük bir krizin başındayız, 2019 yılı çok zor bir yıl olacaktır, krizi kim yarattıysa bedelini o ödemelidir” dedi.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:53
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