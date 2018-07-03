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İzcan Hala Sultan Camii Gibi Yatırımların İslam Devleti Oluşturma Yönünde Atılan Adımlar Olduğunu İddia Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Hala Sultan Camii gibi yatırımların İslam devleti oluşturma yönünde atılan adımlar olduğunu iddia etti.

İzcan Hala Sultan Camii Gibi Yatırımların İslam Devleti Oluşturma Yönünde Atılan Adımlar Olduğunu İddia Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Hala Sultan Camii gibi yatırımların İslam devleti oluşturma yönünde atılan adımlar olduğunu iddia etti.

03 Temmuz 2018 Salı 11:00
İzcan Hala Sultan Camii Gibi Yatırımların İslam Devleti Oluşturma Yönünde Atılan Adımlar Olduğunu İddia Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Hala Sultan Camii gibi yatırımların İslam devleti oluşturma yönünde atılan adımlar olduğunu iddia etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı açıklamada, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Hala Sultan Camii gibi yatırımların İslam devleti oluşturma yönünde atılan adımlar olduğu gerekçesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törene katılmayacaklarını belirtti ve tüm siyasi parti başkanlarını bu törenlere katılmamaya çağırdı.

Türkiye’de iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sunni İslam’a dayanan İslam devleti kurma yolunda mücadele verdiğini ileri süren İzcan, Kıbrıs’taki örgütlenmesini sürdürdüğünü, bu çerçevede milli eğitim başta olmak üzere, hayatın her alanına müdahale bulunduğunu iddia etti ve demokratik bir ülkeden yana olan kesimleri açık ve net tavır koymaya çağırdı.

 


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Son Güncelleme: 03.07.2018 15:20
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