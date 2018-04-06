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İZCAN: “GÖRÜŞMELERE BAŞLAMADAN, TEHDİT İÇEREN SÖYLEMLERLE BİR YERE VARILAMAZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “görüşmelere başlamadan, tehdit içeren söylemlerle bir yere varılamaz” dedi.

İZCAN: “GÖRÜŞMELERE BAŞLAMADAN, TEHDİT İÇEREN SÖYLEMLERLE BİR YERE VARILAMAZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “görüşmelere başlamadan, tehdit içeren söylemlerle bir yere varılamaz” dedi.

06 Nisan 2018 Cuma 15:10
İZCAN: “GÖRÜŞMELERE BAŞLAMADAN, TEHDİT İÇEREN SÖYLEMLERLE BİR YERE VARILAMAZ”
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BKP GENEL BAŞKANI İZCAN: “GÖRÜŞMELERE BAŞLAMADAN, TEHDİT İÇEREN SÖYLEMLERLE BİR YERE VARILAMAZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “görüşmelere başlamadan, tehdit içeren söylemlerle bir yere varılamaz” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, iki toplum liderinin 16 Nisan tarihinde bir araya gelecek olmasını,  memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, meseleyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “yol ayrımındayız”  şeklinde değerlendirmesinin kabul edilmez olduğunu savundu. 

“Görüşmelere başlamadan tehdit içeren söylemlerle bir yere varılamaz” ifadelerini kullanan İzcan, “Birlikte yürüyecek yolumuz var mıdır? Yoksa ayrı ayrı yollara mı gideceğiz? şeklindeki yaklaşımlar, samimi ve iyi niyetli yaklaşımlar değildir” iddiasında bulundu.


Liderlerin birlikte yürümekten başka yolları olmadığını öne süren İzcan, iki lideri de Crans Montana’da  kaldıkları yerden, Guterres  Belgesi çerçevesinde görüşmelere devam etmeye çağırdı.

Kıbrıs’ın etrafında oluşan tehlikeler bulunduğunu ifade eden BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Doğu Akdeniz’deki doğal gaz sorunu, Ege’de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerginlik ve Kıbrıs’ın her iki yanında artan milliyetçilik, işimizi zorlaştırıyor” diyerek, iki liderden beklenenin olgun devlet adamlığı tavrı göstermeleri olduğunu kaydetti. 

“BKP, Kıbrıs’ın geleceğini barış ve federal Kıbrıs’ta görmektedir” diyen İzzet İzcan, bunun dışındaki arayışların maceradan başka bir şey olmadığını dile getirdi. 

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