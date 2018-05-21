İzcan: “Görüşmeler ön şartsız, Guterres belgesi çerçevesinde başlamalıdır”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yaptığı açıklamayla, Kıbrıs’ın geleceğinin Kıbrıslıların elinde olduğunu vurgulayarak, “BM olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtmesi, yeni bir sürecin başlayabilmesi için liderlerden yeşil ışık beklendiğinin göstergesidir” dedi.



“ANASTASİADİS’TEN OLUMLU AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamadan sonra, bu konuda net olmayan ve çelişkili açıklamalarla belirsizlik yaratan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis olduğuna vurgu yapan İzzet İzcan, Anastasiadis’e çağrıda bulunarak ön şartsız 6 maddelik Guterres belgesini görüşmeye hazır olduğunu açıklamasını talep etti.



“KIBRIS’IN GELECEĞİ FEDERAL BİRLEŞİK KIBRIS’TADIR”



“Eğer bu yapılmazsa görüşmeler başlamaz, başlarsa da bir yere varmaz” ifadelerini kullanan İzcan, garantörlerin ciddi olup olmadığının bu süreçte test edileceğini söyledi.

Kıbrıs adası etrafında yaşananlara da dikkat çeken İzcan, pek yakında gündeme gelmesi beklenen doğal gaz araştırmalarının ortamı zehirlemeye aday olduğunu savundu.

“Kıbrıs’ın geleceği birleşik Federal Kıbrıs’tadır” diyen İzcan, bunun sadece Kıbrıslılara değil, başta garantörler olmak üzere, bölge ülkelerine de istikrar ve güven sağlayacağını belirtti.