İzcan:” Federal Çözümden Başka Alternatif Yok”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıs’ta birleşik federal çözümden başka alternatif olmadığını belirtti.

BKP Geneş Başkanı İzcan yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin bu konuda oldukça yol almalarına rağmen iş uluslararası konferansa geldiğinde Türkiye ve Yunanistan’ın ayrılıkçı çıkarlarının ortaya çıktığını savundu.

İzcan, “Yunanistan konferansın başlamadan ertelenmesini, Türkiye ise garantiler konusunda oldukça katı bir tutum sergileyerek, 80 Milyon Türkiye için Kıbrıs’ta dört özgürlüğü talep ederek işlerin içinden çıkılmaz bir hale dönmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

İzcan, Kıbrıs sorununda gelinen aşamada iyi bir hazırlığa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Cenevre’de toplanan beşli konferansın ardından yeni bir durgunluk sürecine girildiğini belirten İzzet İzcan, “Açıkta duran konular Kıbrıs’ta bir bir ele alınıp kapatılmalıdır. Tüm problemli konuları uluslararası zirveye bırakmak yapılacak büyük bir hata olabileceği gibi, sorunun çözümüne de katkı yapmaz” dedi

İzcan, BKP’nin gelinen aşamada iki liderin Kıbrıslıların ortak çıkarlarını dikkate alacak bir tavır içerisinde açıkta duran konuların Kıbrıs’ta görüşüp sonuçlandırılması gerektiğine inandığını kaydetti.

İzcan uluslararası konferansta sadece güvenlik ve garantiler konusunun görüşülmesi ve garantör güçlerin kendi sorumlulukları ile baş başa bırakılması gerektiğini ifade etti.