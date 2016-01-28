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İzcan, Ertuğruloğlu’na İstifa Çağrısı Yaptı

Başbakan Ömer Kalyoncu’ya da Tahsin Ertuğruloğlu’nu görevden alma çağrısı yapan İzcan, “Sn Tahsin Ertuğruloğlu’nun istifa etme ve hesap verme gibi bir düşüncesi olmadığını söylemesi kabul edilemezdir.

İzcan, Ertuğruloğlu’na İstifa Çağrısı Yaptı

Başbakan Ömer Kalyoncu’ya da Tahsin Ertuğruloğlu’nu görevden alma çağrısı yapan İzcan, “Sn Tahsin Ertuğruloğlu’nun istifa etme ve hesap verme gibi bir düşüncesi olmadığını söylemesi kabul edilemezdir.

28 Ocak 2016 Perşembe 15:18
İzcan, Ertuğruloğlu’na İstifa Çağrısı Yaptı
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 İzcan, Ertuğruloğlu’na İstifa Çağrısı Yaptı


Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ercan Havalimanı ile ilgili gelişmeler ışığında Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na istifa etmesi yönünde çağrı yaptı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı tarafından yayımlanan KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın Ercan Havaalanı’nın yeniden yapılandırılması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nden Teknik ve Hukuki Konularda Hizmet Alımına ilişkin raporu hakkında yazılı açıklama yapan İzzet İzcan,  Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “istifa edip, hesap vermesi gerektiğini” savundu.

BAŞBAKAN’A DA ÇAĞRI

Başbakan Ömer Kalyoncu’ya da Tahsin Ertuğruloğlu’nu görevden alma çağrısı yapan İzcan, “Sn Tahsin Ertuğruloğlu’nun istifa etme ve hesap verme gibi bir düşüncesi olmadığını söylemesi kabul edilemezdir. Bu aşamada görev Başbakan Ömer Kalyoncu’ya düşmektedir. Sn Kalyoncu, yaşanan yasadışılığı aklama gayreti içerisine gireceğine, Sn Ertuğruloğlu’nu görevden alarak,  yaşananların hesabının sorulması için gerekeni yapmalıdır” dedi.

Kumarcılar Hanı inşaatında, Piyangolar Dairesinde ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda “hukuk dışılıkların  hasıraltı edildiğini” de savunan İzcan, bu nedenle Hükümet’in de istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.




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Ertuğruloğlu’na İstifa Çağrısı Yaptıİzcan
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