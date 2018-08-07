İzcan: “ekonomik Kriz Karşısında Hükümet Çaresiz Ve Aciz Bir Şekilde İzleyici Durumunda”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşanan ekonomik kriz karşısında, koalisyon hükümetinin, çaresiz ve aciz bir şekilde izleyici durumda olduğunu ileri sürerek, mazeret üretmek yerine, çare üretilmesini istedi.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, 6 aydır hükümette olmasına rağmen, CTP, DP, TDP ve HP Koalisyon Hükümetinin kısa vadeli hiçbir program ortaya koymadığını, seçim kampanyalarında hesap soracaklarını söyledikleri yolsuzlukların üzerine gitmediğini, işsizlik ve göç gibi konularda sadece konuştuklarını savundu.

İzcan, “Meseleyi sadece dövizdeki yükselişe bağlayıp, Türkiye’den randevu istedik, ne yapalım elimiz kolumuz bağlı diyerek geçiştiremezsiniz” dedi.

İzcan, ayrıca, mecliste düzeysiz tartışmalar yapıldığını savunup bunlarla halka daha fazla zaman kaybettirilmemesi çağrısında bulundu.

