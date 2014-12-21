İzcan: “Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazanacağız”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı destekleyeceklerini ve bu yolu birlikte yürüyerek mutlaka zafer elde edeceklerini; kararlı bir şekilde çalışacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını savundu.

BKP, dün akşam Lefkoşa Hidden Garden Restorantta dayanışma gecesi düzenledi.

BKP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendika ve sivil toplum örgütleri ile AKEL ve TDP temsilcilerinin de katıldığı geceye Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’da katıldı. Gecede, sanatçı Arda Gündüz ve Sol Anahtarı Müzik Grubu sahne aldı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan gecede yaptığı konuşmada, BKP’nin hergeçen gün daha da güçlendiğini söyleyerek, “Bu akşam bu salona sığmıyor oluşumuz, coşkumuz, kararlılığımız ve dayanışmamız, partimize yeni katılan üyelerimiz ve ülke genelinde kurmaya devam ettiğimiz örgütlerimiz, BKP’nin her geçen gün daha da güçlendiğinin göstergesidir” dedi.

BKP’nin izlediği ittifaklar politikası ile başarılar elde ettiğini ifade eden İzcan, geçtiğimiz genel ve yerel seçimlerde BKP’nin oylarını ikiye katladığını ve Güzelyurt ile Lefke’de ilk kez belediye meclis üyeliği kazandığını söyledi.

“BKP, işçilerin, emekçilerin insanca yaşam mücadelesinin, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetme mücadelesinin, ülkemizin yeniden birleştirilmesi ve barış mücadelesinin en önemli lokomotifidir” diyen İzcan, “barış ve demokrasi mücadelesi yolunda katledilen Fazıl Önder, Savas Manikos, Ayhan Hikmet, Muzaffer Gürkan, Derviş Ali Kavasoğlu, Kutlu Adalı ve daha nicelerini saygı ile anıyor, anılarını mücadeleleri ile yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

Milliyetçi geçinen kesimlerin geçmişte olduğu gibi bugün de kötülük yapmaya devam ettiğini, toplumun geleceği ile oynadıklarını ileri süren İzzet İzcan, ilerici ve barış yanlılarının gücünü birleştirmek zorunda olduklarını, hedeflerinin ayrılıkçı rejimi yıkarak, birleşik, bağımsız ve federatif bir Kıbrıs kurmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak “buradan açık ve net söylüyorum. Bu iş bitmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandık. Gazamız mubarek olsun” diyen İzcan, en büyük güçlerinin halkın gücü ve ülke sevgisi olduğunu dile egtirdi.

BKP Dayanışma Gecesi’ne katılan herkese teşekkür eden İzcan, barış, demokrasi ve federal çözüme ulaşana kadar kararlı bir şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi.