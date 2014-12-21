Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İzcan: “Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazanacağız”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı destekleyeceklerini ve bu yolu birlikte yürüyerek mutlaka zafer elde edeceklerini; kararlı bir şekilde çalışacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını savundu.

İzcan: “Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazanacağız”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı destekleyeceklerini ve bu yolu birlikte yürüyerek mutlaka zafer elde edeceklerini; kararlı bir şekilde çalışacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını savundu.

21 Aralık 2014 Pazar 10:11
İzcan: “Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazanacağız”
banner238

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı destekleyeceklerini ve bu yolu birlikte yürüyerek mutlaka zafer elde edeceklerini; kararlı bir şekilde çalışacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını savundu.

BKP, dün akşam Lefkoşa Hidden Garden Restorantta dayanışma gecesi düzenledi.

BKP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendika ve sivil toplum örgütleri ile AKEL ve TDP temsilcilerinin de katıldığı geceye Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’da katıldı. Gecede, sanatçı Arda Gündüz ve Sol Anahtarı Müzik Grubu sahne aldı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan gecede yaptığı konuşmada, BKP’nin hergeçen gün daha da güçlendiğini söyleyerek, “Bu akşam bu salona sığmıyor oluşumuz, coşkumuz, kararlılığımız ve dayanışmamız, partimize yeni katılan üyelerimiz ve ülke genelinde  kurmaya devam ettiğimiz örgütlerimiz, BKP’nin her geçen gün daha da güçlendiğinin göstergesidir” dedi.

BKP’nin izlediği ittifaklar politikası ile başarılar elde ettiğini ifade eden İzcan, geçtiğimiz genel ve yerel seçimlerde BKP’nin oylarını ikiye katladığını ve Güzelyurt ile Lefke’de ilk kez belediye meclis üyeliği kazandığını söyledi.

“BKP, işçilerin, emekçilerin insanca yaşam mücadelesinin, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetme mücadelesinin, ülkemizin yeniden birleştirilmesi ve barış mücadelesinin en önemli lokomotifidir” diyen İzcan, “barış ve demokrasi mücadelesi yolunda katledilen Fazıl Önder, Savas Manikos, Ayhan Hikmet, Muzaffer Gürkan, Derviş Ali Kavasoğlu, Kutlu Adalı ve daha nicelerini saygı ile anıyor, anılarını mücadeleleri ile yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

Milliyetçi geçinen kesimlerin geçmişte olduğu gibi bugün de kötülük yapmaya devam ettiğini, toplumun geleceği ile oynadıklarını ileri süren İzzet İzcan, ilerici ve barış yanlılarının gücünü birleştirmek zorunda olduklarını, hedeflerinin ayrılıkçı rejimi yıkarak, birleşik, bağımsız ve federatif bir Kıbrıs kurmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak “buradan açık ve net söylüyorum. Bu iş bitmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandık. Gazamız mubarek olsun” diyen İzcan, en büyük güçlerinin halkın gücü ve ülke sevgisi olduğunu dile egtirdi.

BKP Dayanışma Gecesi’ne katılan herkese teşekkür eden İzcan, barış, demokrasi ve federal çözüme ulaşana kadar kararlı bir şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcanCumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı Destekleyeceklerini Ve Bu Yolu Birlikte Yürüyerek Mutlaka Zafer Elde Edeceklerini; Kararlı Bir şekilde çalışacaklarını Ve Cumhurbaşkanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim