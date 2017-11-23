İZCAN: “BÖLGEDEKİ ENERJİ STRATEJİSİ TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS’I DIŞLAYARAK YENİ BİR BOYUT KAZANDI”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, bölgedeki enerji stratejisinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ı dışlayarak yeni bir boyut kazandığını belirtti.İzcan yazılı açıklamasında, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve Türkiye’nin Ortadoğu politikaları, bölgede yeni askeri ve ekonomik ittifakların oluşmasına sebep oluyor” dedi.“Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın enerji konusunda gerçekleştirdikleri zirvenin ve varılan anlaşmanın bunun en açık göstergesi olduğunu savunan İzcan, “Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında varılan mutabakat ile İtalya’nın da enerji ittifakına davet edilmesinde anlaşmış olup çalışmalara başlamaları, bölgedeki enerji stratejisinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ı dışlayarak yeni bir boyut kazandığını ortaya koymaktadır” dedi.BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşananların bölge istikrarını tehdit eder boyutlara ulaştığını, Türkiye’deki AKP hükümetinin izlediği dış politika ve Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün kendi içinde ciddi tehlikeler yarattığını ileri sürerek, Kıbrıs’ta erken çözümün kaçınılmaz olduğunu kaydetti.