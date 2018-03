İzbul: “H1N1 Virüsü 6 Yıldır Gündemde”

İZBUL: “H1N1 VİRÜSÜ 6 YILDIR GÜNDEMDE…BU KONU GEREĞİNDEN FAZLA BÜYÜTÜLÜYOR”

“SALGIN YAPAN VİRÜSLERE TAKILMIŞ ÖZEL İSİMLER OLABİLİR AMA ‘DOMUZ GRİBİ’ İFADESİNİ KULLANMAK DOĞRU DEĞİL. GRİBE NEDEN OLAN BİRÇOK VİRÜS TİPİ VAR, H1N1 DE BUNLARDAN BİRİ”

“ÜLKEDEKİ GRİP SALGINI RUTİN SEYİR İÇİNDE, ANORMAL BİR DURUM YOK… BASIN BU KONUYA DUYARLI YAKLAŞMALI”

“’DOMUZ GRİBİNE HER TUTULAN ÖLÜR’ DİYE BİR DÜŞÜNCE YAYILIYOR. BU ÇOK YANLIŞ. ORTADA KORKULACAK BİR DURUM YOK. MEVSİM HASTALIĞIDIR, HALK TEDİRGİN OLMASIN”

“RİSK GRUPLARINDA OLANLARDA SADECE H1N1 DEĞİL, DİĞER GRİP ÇEŞİTLERİ DE AĞIR FORMDA SEYREDEBİLİR, DAHA FAZLA KOMPLİKASYONA NEDEN OLABİLİR. H1N1’İN BİR ÖZELLİĞİ YOK”

Sağlık Bakanı Salih İzbul, H1N1 virüsünün 6 yıldır gündemde olduğunu kaydederek, “Bu konu gereğinden fazla büyütülüyor” dedi.

Salgın yapan virüslere takılmış özel isimler olduğunu ancak ‘domuz gribi’ ifadesini kullanmanın doğru olmadığını kaydeden İzbul, “Gribe neden olan birçok virüs tipi var, H1N1 de bunlardan biri” ifadesine yer verdi.

Ülkedeki grip salgının rutin seyir içinde olduğunu söyleyen, “Anormal bir durum yok. Basın bu konuya duyarlı yaklaşmalı” diyen İzbul, “ ‘Domuz gribine her tutulan ölür’ diye bir düşünce yayılıyor. Bu çok yanlış. Ortada korkulacak bir durum yok. Bu mevsim hastalığıdır, mevsimsel hastalıktır. Halk tedirgin olmasın” dedi.

Kalp, şeker, akciğer gibi kronik hastalığı olanların, kanser olanların ya da kanser nedeniyle tedavi altında olanların, çeşitli nedenlerle immün sistemini baskı altına alacak ilaç kullananların, özellikle 2 yaşın altındaki çocukların risk grubunda olduğunu dile getiren Bakan İzbul, “Risk gruplarında olanlarda sadece H1N1 değil, diğer grip çeşitleri de ağır formda seyredebilir, daha fazla komplikasyona neden olabilir. H1N1’in bir özelliği yoktur” dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak şeffaflıktan yana olduğunu kaydeden İzbul, “Bu olayın abartılmasını doğru bulmuyoruz. Almamız gereken tedbirler sadece H1N1’e karşı değil, bütün griplere karşıdır. H1N1’in diğerler griplerden farkı yok. Sadece suşu H1N1’dir. İnfluenzanın onlarca çeşidi var ve çok erken mutasyona uğruyor” ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı İzbul, bugün bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyerek, grip konusunda açıklamada bulundu. Sağlık bakanlığı yetkililerinin ve bazı hekimlerin de hazır bulunduğu basın toplantısında gazetecilerin soruları yanıtlandı.

“SON KEZ OLMAK ÜZERE BİR AÇIKLAMA YAPIYORUM…”

Sağlık Bakanı Salih İzbul basın toplantısındaki konuşmasına, “Son günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden bir konu üzerine son kez olmak üzere bir açıklama yapmak ihtiyacı duyduk” diyerek başladı.

Bu konunun gereğinden çok fazla büyütüldüğünü ve insanlar arasında tedirginliğe yol açtığını kaydeden İzbul, “Bu konu gündem olmaktan çıkmalı” ifadesine yer verdi.

“BEN ‘DOMUZ GRİBİ’ LAFINI KULLANMAYACAĞIM, KULLANMAMAMIZ DA GEREKİYOR”

İzbul, her yıl kış mevsimlerinde grip salgını olduğunu, bu salgınlara neden olan grip virüs tipilerinin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı şunu ekledi:

“Bunlar mevsimsel grip olarak adlandırılır. Hepsine özel isimler takılmış olabilir…menşeini aldıkları hayvanlar ya da diğer şeylerle ilgili…ama biz bu özel isimleri gerek hekimler, gerekse sağlık çalışanları olarak kullanmak istemiyoruz çünkü bu isimleri kullandığımız zaman insanlar bunu ciddi bir olaymış gibi algılıyor, bu yanlış yönlendirmelere sebep olabiliyor. Dolayısıyla ben domuz gribi lafını kullanmayacağım. Kullanmamamız da gerekiyor ama bu moda oldu. Böyle isimler takılarak olay büyütülüyor.”

H1NI’in influenza A türü bir virüs olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, bu virüsün gribe neden olduğunu vurguladı.

“GRİP YAPAN BİRÇOK VİRÜS VAR… HEPSİNİN ÇEŞİTLİ KOMPLİKASYONLARI BULUNUYOR”

Grip yapan oldukça fazla sayıda virüs tipi olduğunu yineleyen İzbul şöyle devam etti:

“Bütün bu virüs tiplerinin çeşitli komplikasyonları vardır. Bunlar, akciğerde, beyinde, omurilikte komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonların da belli oranları vardır. H1N1 de bunlardan biridir. Şu anda mevcut grip salgınları içerisinde elimizde istatistiki bir bilgi yok ama Türkiye’yi örnek alarak söylememiz gerekiyorsa bu oran bütün grip vakaları içinde yüzde 11 ile 25 arasıda seyrediyor.

Yani, Türkiye’de 1 milyon kişinin grip olduğunu düşünürsek, ortalama 200 bin kişi H1N1 nedeniyle grip olmuştur. Bunun içinde ölüm oranları çok düşüktür.”

“H1N1’İN BİR ÖZELLİĞİ YOK”

Gribin, her insanda farklı olabileceğini de ifade eden Sağlık Bakanı şunu söyledi:

“Risk grubunda olan insanlar vardır. Kalp, şeker, kronik hastalığı, akciğer hastalığı olanlar, kanser hastalığı olanlar ya da kanser nedeniyle tedavi altında olanlar, çeşitli nedenlerle immün sistemini baskı altına alacak ilaç kullananlar, özellikle 2 yaşın altındaki çocuklar… Bu risk gruplarında sadece H1N1 değil, diğer bütün grip çeşitlerinde daha ağır formda seyredebilir, daha fazla komplikasyon yapabilir. Dolayısıyla H1N1’in bir özelliği yoktur. Bu virüsü taşıyan hasta illa kötü duruma girecek, ya da kaybedilecek diye bir durum da söz konusu değil. Normal griplerde olan komplikasyon ve ölüm oranları H1N1’de hemen hemen aynıdır. Hatta iddia ediliyor ki H1N1 nedeniyle influenza olanlarda bu oran daha düşüktür.”

“KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDİN…GEÇMİŞE GÖRE GRİP SALGININDA ANLAMLI BİR FARK YOK”

“Bazı şeylere dikkat etmeliyiz ki bunları her zaman yapmalıyız” ifadesine yer veren Sağlık Bakanı İzbul şunları kaydetti:

“Kişisel hijyene dikkat edilmeli. Özellikle grip salgını olduğu dönemde toplu yerlerde mümkün olduğunca az bulunmalı.

Hasta olanlar koruyucu tedbirler alabilir. Bu maske takmak, evinde istirahat etmek gibi. Okullarımızda hasta olan çocuklarımız salgını önlemek için evlerine gönderilmeli. Bunlar gribi ve yayılmasını önleyici unsurlardır. Bu dönem olan grip salgını ile geçmiş dönemlerde olan grip salgını arasında anlamlı bir fark yoktur. H1N1 6 yıldır gündemde.”

“ORTADA BİR KRİZ YOKTUR, BİZ BUNA İNANIYORUZ”

Sağlık Bakanlığı’nın, hastanelerin ve hekimlerin gerekli tedbirleri aldığını da ifade eden İzbul, acilde bir yığılma olmaması için bir grip polikliniği oluşturduklarını da anımsattı.

Sağlık Bakanı İzbul, grip komplikasyonları nedeniyle hastaneye müracaat eden hastaların buna göre tedavi altına alındığını söyledi.

İzbul, “Sağlık merkezlerimizde olsun perifer hastanelerimizde olsun bu hizmet veriliyor. Enfeksiyon komitemiz rutin şekilde toplantılarını yapıyor. Ortada kriz komitesi diye bir şey de yoktur çünkü ortada bir kriz yoktur, biz buna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“HASTA İZLEME PROTOKOLLERİ BÜTÜN HASTANELERE GÖNDERİLDİ”

İzbul, hasta izleme protokolleri olduğundan da söz ederek, “Bu şema özel olsun devlet olsun bütün hastanelere gönderildi, grip hastasının nasıl karşılanacağı, hangi vakaların servise yatırılacağı, hangi vakaların genetik tahlillerinin yapılacağı şemada belirtildi” dedi.

Bu şemaya göre araştırma yapılması gereken hastaların merkeze, yani Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderildiğini söyleyen İzbul şunu ekledi:

“Yaklaşık 12 hastaya genetik testi yaptık. Son yapılan 8 hastanın 4’ünde H1N1 grubu influenza tespit edildi. Diğerlerinde farklı grip türleri olduğu saptandı. Hepsi de ağır grip hastası. Bu da şunu gösterdi, aynı tip ağır komplikasyonu diğer gripler de yapabilir. Sadece H1N1 değil…”

“KOMPLİKASYONLARINDAN BİRİ ZATÜRRE”

Bu ağır komplikasyonlardan da söz eden ve bunlardan birinin zatürre olduğunu kaydeden Bakan Salih İzbul, “Zatürre virüsün sadece bir komplikasyonudur. Hastaların çoğu hastaneye bu nedenle yatırılmıştır. Ama zatürreye sadece grip virüsü değil birçok mikrop de neden olabilir” şeklinde konuştu.

Aşılanma konusuna da değinen Sağlık Bakanı İzbul, “6 yıldır H1N1 suşu aşılanma programında da girdi. Belli dönemlerde, özellikle risk grubunda olan hastaların Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde bu aşıları olmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda Temel Sağlığa da talimatı verdik. Bundan sonra bunu belki de rutine bindirmemiz gerekecek. Yani biz insanları bu şekilde aşılatmamız gerekecek” dedi.

“HASTALARIN ÇOĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ”

Bir soru üzerine hastaların sağlık durumu konusunda da açıklama yapan İzbul, şunları kaydetti:

“Hastaların çoğunun sağlık durumu iyi, hatta H1N1 virüsü taşıyıp ayaktan tedavi olanlar da var. İki hastada ciddi sorun var, yoğun bakımda tedavi görüyorlar. Bu hastalardan birinde H1N1 var. Diğerinde başka bir gribal enfeksiyon var. Bu iki kişi risk grubunda olan hastalar. Biz gripleri diğerleriyle ayırmıyoruz.

“HASTANEYE BAŞVURAN 3 BİN GRİPLİDEN BELKİ DE BİNİ H1N1…HER GRİP OLANA TEST GEREKMİYOR”

Son bir haftada hastaneye başvuran ve mevsimsel grip yaşayan hasta sayısı 3 bindir. Bu sayı her gün artıyor. Bu 3 binin içinde belki de bini H1N1’dir. Bilemezsiniz. Ama her grip olana bu testi yapmak gerekmiyor.”

“TEST HASTANEDE YAPILIYOR”

H1N1 virüsü ile ilgili testin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki genetik laboratuarda yapıldığı bilgisini de veren İzbul, testlerin “nazal sürüntü”, “genizden aspirasyon” ya da “genizden sürüntü” ile yapıldığını anlattı.

Geçmişte havalananları başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlerin sorulması üzerine Sağlık Bakanı, H1N1 ilk tespit edildiğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün de paniklediğini söyledi.

“İLERDE MUTASYONA UĞRAMAYACAK DİYE DE BİR ŞEY YOK, OLABİLİR”

Salih İzbul şunu ekledi:

“Bu suşun ne olacağı bilinmiyordu. Geçmişte, oldukça yüksek ölüm oranları oldu. Özellikle Birinci Dünya Savaşı dönemlerde, önce öyle bir şey zannedildi ve o yönde tedbirler alındı ancak sonra böyle olmadığı anlaşıldı ve H1N1 normal bir mevsimsel grip olarak değerlendirildi. İlerde başka suşlar ortaya çıkmayacak, mutasyona uğramayacak diye de bir şey yok. Olabilir. Bunlar her an için olabilir. Bizim zaten Enfeksiyon Komitemiz var, bu tip salgın yapabilecek hastalıklar her an için değerlendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü ile de ilişkilerimiz var. Ciddi bir salgın olması durumunda, daha önce Mers ve Ebola oldu. Biz o önemleri hemen aldık…”

“BASINDAN RİCAM… SAĞLIKLA İLGİLİ SPEKÜLASYON BAŞLADI MI UCUNU TUTAMAYIZ”

Basın toplantısında basından ricada bulunan İzbul, “Sağlık konusu gündeme getirilirken dikkat edin. Sağlık diğer konulara benzemez, vergiyle ilgili, hükümetin çalışma hayatıyla ilgili politikalarında spekülasyonlar olabilir ama sağlıkla ilgili spekülasyon başladı mı ucunu tutamayız. Söz konusu olan insan hayatıdır. Sağlıkla ilgili yapılan haberlerde dikkatli olun. Bizden sağlıklı bilgi alabilirsiniz. Şeffaflık zaten politikamız” şeklinde konuştu.











